Mascherine e gel a prezzi calmierati, il Comune installa distributore automatico

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Per contrastare il coronavirus il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha inaugurato il primo distributore automatico di mascherine della provincia. L'erogatore esterno è stato installato nel sottoportico del municipio (a fianco della porta di ingresso), alla presenza dei rappresentanti della ditta fornitrice.

Oltre alle mascherine di varie tipologie (comprese quelle chirurgiche) l'impianto mette a disposizione guanti monouso e fluido igienizzante per le mani. Dalla preoccupazione per i propri cittadini a fronte della difficoltà di approvvigionamento dei presidi di protezione per difendersi dal virus, all'accordo con l'azienda di Castelfranco Veneto Dal Fiume Caffè srl, per il primo cittadino sangiorgense Daniele Canella il passo è stato breve.

«Il distributore sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, grazie ai prezzi calmierati offerti dall'impresa della Marca trevigiana - assicura il sindaco - Ad esempio le mascherine chirurgiche monouso, prodotto più richiesto in questo momento, saranno in vendita al prezzo di 0,50 centesimi l'una. I prezzi sono decisamente economici anche per le tutte le altre tipologie di mascherine lavabili e per il fluido igienizzante».

Per le mascherine lavabili duplice è il vantaggio: sia sotto l'aspetto di contenimento della produzione dei rifiuti che del riutilizzo, quindi del contenimento dei costi, perché è possibile l'igienizzazione domestica. Daniele Canella punta molto all'uso intelligente dei dispositivi di protezione e prevenzione personale per combattere quello che definisce il nemico invisibile: «La salute dei cittadini è la cosa che più mi sta più a cuore, pertanto, il via libera dopo il lockdown di questi mesi non può e non deve trovarci impreparati. Sulla scia dell'intuizione del Comune di San Giorgio delle Pertiche, non sono pochi i Comuni che hanno contattato l'imprenditore di Castelfranco Veneto. L'iniziativa Un distributore per ogni Comune, oltre a riscuotere un enorme successo in tutto il Veneto, è destinata di certo a superare i confini regionali. Ultimo aggiornamento: 10:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA