PADOVA – E’ iniziata oggi anche la distribuzione delle 300mila mascherine chirurgiche donate dalla città cinese di Guangzhou al Comune di Padova. La priorità è andata al personale sanitario di Azienda ospedaliera, Ospedale Sant'Antonio, Istituto Oncologico Veneto, Ulss 6 Euganea, Croce Verde, Croce Rossa e Ordine di Malta, medici di base e pediatri, per un totale di 150 mila mascherine. Altri kit sono stati forniti a vigili del fuoco, forze dell'ordine, prefettura, Camera di commercio, Università, Ufficio scolastico, procura, tribunale, Genio civile e chiesa padovana, soprattutto per proteggere i frati della Basilica di Sant'Antonio, i religiosi della Basilica di Santa Giustina e i cappuccini. Le restanti decine di migliaia di dispositivi saranno distribuite a breve al resto della cittadinanza.

«Siamo partiti dalle prime linee, da chi è dentro l'emergenza o cura servizi ad alta specializzazione che sono essenziali per mandare avanti il sistema pubblico - spiega il sindaco Sergio Giordani -. Se a Padova, per colpa del contagio, saltano coloro che sono nelle prime linee, perdiamo la guerra. Dobbiamo proteggerli il più possibile perché proteggendo loro ci proteggiamo tutti». Giordani si è impegnato anche ad «aprire nuovi contatti con la Cina per avere nuove forniture».

© RIPRODUZIONE RISERVATA