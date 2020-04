«Con il lockdown evitati duecentomila contagiati nel mese di marzo»

VENEZIA - In Italia sono almeno 200.000 i ricoveri ospedalieri evitati a marzo grazie alle restrizioni alla mobilità: le misure imposte dal governo avrebbero ridotto progressivamente la capacità di contagio del 45%. A indicarlo è uno studio in via di pubblicazione sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas), realizzato da ricercatori italiani di Politecnico di Milano, Università Cà Foscari di Venezia, Università di Zurigo, Politecnico federale di Losanna (Epfl) e Università di Padova. © RIPRODUZIONE RISERVATA