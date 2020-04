Librai infuriati col governo: «Aprire, con la gente bloccata in casa? Ma che senso ha?»

PADOVA - «Noi non siamo dei panda, da cercare di salvaguardare in modo assurdo quando per anni si è fatto di tutto per farci sparire». Carlo Dal Pino, titolare della libreria Laformadelibro di via XX Settembre, abbassa la serranda e incrocia le braccia. Una forma di protesta che accomuna la sua attività, punto di riferimento in centro storico, a molte altre librerie indipendenti padovane. Sono rimasti chiusi anche i colossi come Mondadori e Feltrinelli, ma nel loro caso senza polemiche: solo per necessità di sanificare gli ambienti.



L'ultimo decreto del presidente del consiglio consente da ieri la riapertura di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini fino ai sei anni. In tutta la provincia 450 negozi, di cui 155 in città. Se le ultime due categorie hanno risposto aprendo in massa, lo scenario è stato ben diverso per chi vende libri: molte aperture in provincia, solo una manciata in città. Dal Pino si fa portavoce di un malumore diffuso: «Non è mai successo che qualcuno abbia previsto un qualche aiuto fiscale o di altro tipo ad un settore in cui ogni anno erano più quelli che chiudevano che quelli che sopravvivevano. E ora ci chiedono di riaprire per passare le nostre giornate di lavoro ad aspettare che entrino forse un paio di clienti che ti raggiungono solo perché magari abitano vicino alla libreria. Forse qualcuno pensa che vendere venti libri in un giorno sia comunque un modo per ripartire. Ma su venti libri potenzialmente una libreria guadagna una sessantina di euro, che tolte le spese diventano praticamente niente. E per cosa dovremmo passare quindi le nostre giornate a guardare il deserto per strada aspettando che entri un passante?».



Dopo la stilettata al governo, ecco la carezza ai lettori: «Non riapriremo, ma per voi ci siamo, come sempre. Se avete bisogno di leggere vi porteremo i libri a casa, come abbiamo fatto fin qui. Se volete seguire un corso li abbiamo messi online. Se volete fare quattro chiacchiere con i vostri librai di fiducia potete chiamarci o scriverci».



LE SCELTE

Ha preso la stessa decisione Barbara Da Forno della libreria Zabarella, sempre nel cuore del centro: «Abbiamo passato l'ultimo mese a provare ad inventarci nuove iniziative vedendo cambiare norme e decreti uno dopo l'altro - riflette amara -. Sto lavorando da casa, organizzando consegne. La mia non è propaganda populista, ma una vera esigenza. Devo sanificare tutto, non posso rischiare di prendere una multa. E in ogni caso sono convinta di un aspetto: le librerie non sono negozi take-away, qui serve pazienza e contatto».

Restano chiuse e portano i libri in bicicletta le ragazze di Limerick, libreria molto frequentata soprattutto tra i giovani in via Aspetti all'Arcella. Marta Bracciale e Grazia Raimondo sono convinte della propria scelta e in un lungo post spiegano il perché: «Nonostante l'ultimo decreto consenta alle librerie la ripresa delle attività, riteniamo non ci siano le condizioni, chiare e sicure, per farlo. Ci siamo prese del tempo per riflettere, capire quali sono le nostre risorse e se sono sufficienti a riaprire in sicurezza, e prendere una decisione ponderata, in aperto dialogo con altri librai. Abbiamo deciso per ora di non riaprire al pubblico il negozio e di continuare con i servizi di consegna e spedizione».

I libri viaggiano in Vespa nel caso di Marianna Bonelli, titolare della LibrOsteria di via Savonarola, che sulle due ruote gira la città dispensando volumi e sorrisi. La sua posizione, però, è altrettanto dura e decisa: «Secondo noi non ci sono garanzie di sicurezza necessarie per aprire. Con il lockdown che limita il movimento delle persone, non ci sembra sensato. Questo non è un posto come una tabaccheria dove entri, compri ed esci. Qui i clienti vogliono fermarsi, sfogliare e valutare. Ma io non posso tenere il timer e dire tempo scaduto per far entrare i due clienti successivi che magari aspettano fuori.



Chiusi anche i colossi. «Per garantire la sicurezza dei nostri librai, dei clienti e dei luoghi che da metà marzo sono chiusi al pubblico - scrive la Feltrinelli di via San Francesco - stiamo predisponendo un Protocollo specifico nonché stiamo attuando tutte le misure necessarie ad accogliervi al meglio». Le fa eco la Mondadori di piazza Insurrezione: Non riusciamo ad aprire questa settimana per permettere la messa in sicurezza della libreria. Dovremmo riuscire ad aprire il 23 e il 24 aprile».



CHI LAVORA

Aperto per i due giorni a settimana previsti invece il Libraccio di via Altinate (ieri e domani), aperta anche la Lìbrati - Libreria delle donne di via San Gregorio Barbarigo. Rispettando i due giorni concessi dalla Regione, la scelta è stata fatta per martedì e venerdì. «In questo mese ho visto il comportamento delle attività rimaste aperte, come supermercati e tabaccherie, e ho cercato di farmi trovare pronta per il nostro turno - spiega Ilaria Durigon - Ho preso mascherine, guanti, gel e alcol disinfettante. Trovo giusto far abituare le persone alle riaperture gradualmente».



Per la provincia fa il punto Antonio Zaglia di Ali Ascom: «Librerie aperte ad Este, a Cittadella, a Camposampiero e in molti altri paesi. Il flusso di clienti c'è stato». In attesa che anche Padova possa davvero ripartire. Con la gente tra gli scaffali, non solo con Vespe e biciclette.



