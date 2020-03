Appello per il Giardino di Valsanzibio: «Il virus rischia di vanificare anni di sacrifici per questo gioiello»

PADOVA Viali con alberi secolari, laghetti nascosti, cigni, scoiattoli e un meraviglioso labirinto. Moltissimi padovani, e altrettanti turisti provenienti da tutto il mondo, negli anni hanno passeggiato nel parco di Valsanzibio. Non tutti sanno, però, che quel grande giardino monumentale venne realizzato come voto religioso nella speranza di sconfiggere la Peste del 1630. Quattro secoli dopo, ecco un'altra epidemia. Non siamo certo davanti allo stesso scenario, ma l'area dei Colli euganei diventa ancora una volta simbolo di una ripartenza durante una difficile emergenza.



LA LETTERA

Lo spirito che si respira al parco di Galzignano è lo stesso che troviamo nelle altre grandi strutture della zona come i golf club Padova, Montecchia e Frassanelle, Villa dei Vescovi, la casa del Petrarca, il Museo della navigazione, le numerose ville venete e i vari castelli con in testa San Pelagio, Emo Capodilista e il Catajo. Lo riassume bene Alessandra Cicogna, responsabile della comunicazione del Giardino di Valsanzibio, in una lettera inviata ai rappresentanti politici di ogni livello. «In questi ultimi dieci anni sono stati fatti sacrifici ed investimenti per poter offrire in tutta l'area un turismo sempre più di qualità, all'insegna del rispetto della natura ma anche dell'arte e cultura, dello sport. Nonostante anche il 2019 sia stato un anno difficile si stavano iniziando a vedere risultati soddisfacenti. Molte strutture avevano già un overbooking di gruppi e prenotazioni per i mesi di marzo e aprile 2020. E avevano iniziato a fare investimenti, migliorie, assunzioni. Purtroppo oggi i danni economici sono pesantissimi.

Solo 24 ore dopo la notizia del focolaio di Vò sono piovute massicce le disdette, da fine febbraio fino a maggio. Marzo, aprile e maggio sono mesi preziosi per gli incassi, senza dei quali si farà fatica a restare a galla. Per noi, come per tutte le attività collaterali come per esempio turistiche e taxi, anche volendo essere ottimisti, i turisti stranieri, conquistati in modo certosino, al momento hanno accantonato ogni possibilità di ritornare in questa zona in tempi brevi. A nome delle strutture della zona - si legge nella lettera - si chiede alle amministrazioni un aiuto vero, molto di più di quanto promesso finora. Essere aiutati quest'anno può permettere di prendere fiato e ripartire con uno slancio se possibile ancora maggiore, con il desiderio di far conoscere queste zone non come le aree colpite dal Coronavirus, ma come una meta turistica all'insegna del benessere e della salute, tra i più apprezzati al mondo. È indispensabile una tregua degli oneri e poi, come si è sempre fatto, si ritornerà ligi a fatturare e pagare quanto dovuto. Ma quest'anno dev'essere tenuto conto di questo dramma che è pesante come un terremoto o un'alluvione».



I LAVORATORI

Strutture come il Giardino di Valsanzibio non possono permettersi di mettere i dipendenti in cassa integrazione perché il lavoro di manutenzione non può fermarsi. Armando Pizzoni Ardemani, titolare della tenuta Valsanzibio (della sua famiglia dal 1929) conferma tutto: «Il danno per il momento è praticamente totale. Il Giardino ha aperto ufficialmente la stagione sabato 29 febbraio 2020 e da subito abbiamo avuto scolaresche e gruppi esteri che hanno cancellato. Quindi a cascata è stato cancellato tutto il mese di marzo e la prima metà di aprile. Oggi abbiamo avuto anche le prime cancellazioni per maggio. Abbiamo fatto molti sforzi, ora questo bene incomparabile e unico va salvaguardato. Aspettando tempi migliori».

