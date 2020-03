Coronavirus, gel per mani da 3 euro venduto a 50: lo scopre Tigotà

PADOVA - Gel per mani del valore di 2,99 euro venduto sul web a 50 euro. A scoprire quella che viene definita «una grave azione di sciacallaggio» è stato l'ufficio marketing di Tigotà, catena che gestisce oltre 600 punti vendita e commercializza prodotti per l'igiene della persona. Nei negozi Tigotà i disinfettanti a marchio Quandoè sono praticamente esauriti per effetto del coronavirus, e l'annuncio si riferisce proprio a uno di questi prodotti.



«Sulle piattaforme di vendita online - comunica Tigotà - ci sono soggetti che, approfittando della paura dell'infezione, vendono la confezione dell'igienizzante Quandoè da 300 ml al prezzo di 50 euro, mentre il prezzo di vendita nei negozi e nell'e-commerce è di 2,99 euro, prezzo peraltro che è sempre rimasto invariato. Si tratta evidentemente di persone che dopo aver acquistato il prodotto lo hanno rimesso in commercio su Internet a questi prezzi per lucrare sulla paura». Tigotà ha segnalato il caso alla guardia di Finanza e alla procura di Padova.