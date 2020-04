​Mamma a fare la spesa, papà in giardino con il mimbo: il ladro svuota la casa

SAN MARTINO DI LUPARI - Hanno trafugato tutti i ricordi di famiglia. Ora una coppia di giovani sposi spera che il ladro si metta una mano sulla coscienza e possa restituire il maltolto. La mamma a fare la spesa, il papà in giardino a giocare con il bimbo di tre anni, un ladro indisturbato in casa senza alcun timore. É successo ieri poco prima di pranzo in via Sant'Andrea, a Monastiero. Vittime del furto sono Jessica Massaro e il marito Giuseppe Guidolin, entrambi di 33 anni. «Sono davvero arrabbiato per quanto è potuto capitare - ha raccontato il papà - qualche delinquente ha trovato una finestra del soggiorno aperta e si è intrufolato dentro casa. Ci hanno portato via un pc portatile del valore di qualche centinaio di euro. All'interno vi era il video della recita di Natale di nostro figlio e migliaia di foto del nostro matrimonio e della nostra creatura. Io e Jessica siamo sconcertati per quanto è capitato».



LA SPERANZA

Da qui il desiderio di lanciare un appello: «Ci rivolgiamo non solo al ladro che ha violato la nostra privacy, ma a chiunque trovasse abbandonato un portatile affinché lo riportino ai carabinieri. Il materiale fotografico custodito all'interno rappresenta la memoria storica della nostra storia d'amore culminata tre anni e mezzo fa con la nascita del nostro figlio. Non saremo sereni fino a quando non riusciremo a rientrare in possesso di tutto».



Il furto in casa è stato scoperto soltanto alle 13 quando Jessica Massaro è rientrata dalla spesa. «Mia moglie - ha proseguito Giuseppe Guidolin - aveva bisogno del computer e non trovandolo in sala da pranzo mi ha chiesto dove l'avessi messo. Gli ho riferito che non l'avevo assolutamente toccato. Poi siamo usciti nel giardino e abbiamo trovato una sedia posizionata sotto la finestra. A quel punto abbiamo capito che qualcuno l'aveva utilizzata per intrufolarsi in casa». Della vicenda sono stati messi al corrente i carabinieri della locale stazione che si sono recati in via Sant'Andrea per il sopralluogo di furto. «É assurdo come qualcuno continui a rubare anche in un periodo così difficile per le note vicende legate al Coronavirus. Nella sfortuna la fortuna maggiore è che mio figlio fosse fuori in giardino con me e non si sia accorto di nulla. Non so cosa sarebbe accaduto altrimenti. Come regalo di Pasqua? Sogno che qualcuno mi riporti il nostro computer». Del furto a casa della coppia sono al corrente anche gli altri residenti di via Sant'Andrea che hanno manifestato tutta la propria solidarietà ai vicini di casa.



Anche in questi giorni di festa i carabinieri potenzieranno i pattugliamenti al fine di scongiurare ulteriori razzie nell'Alta padovana. L'appello alla collettività è quello di contattare in tempi rapidi i numeri d'emergenza nel caso qualcuno si imbattesse in situazioni di oggettivo pericolo.