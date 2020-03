CITTADELLA - Trovati a spasso fuori casa e denunciati. Proseguono i controlli e le multe per l'emergenza coronavirus. Ieri i carabinieri della compagnia di Cittadella, durante il servizio di controllo, sono dovuti intervenire e denunciare in stato di libertà una serie di persone. Si tratta di tre residenti a Tombolo, C.M.E. nato in Romania nel 1982, T. I. nata in Moldavia nel 1966, B.D. del 1981; di due residenti a Piazzola sul Brenta, K. A. del 1984 e M. B. del 1985 nati in Albania; e di un 34enne cittadellese, M. G. del 1986.



Queste persone, durante controlli distinti, sono stati sorpresi fuori dalle rispettive abitazioni senza alcuna giustificazione plausibile. Uno di loro, tra l'altro, cioè il 39enne B.D. di Tombolo, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e segnalato alla prefettura come assuntore: lo stupefacente è stato sequestrato.



