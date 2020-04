GALZIGNANO - «Dopo 46 giorni mio padre finalmente è tornato a casa, la fine di un incubo». Calano i contagi di Covid-19 in provincia di Padova e si moltiplicano le storie di guarigione. Come quella raccontata da Marco Orlando, residente a San Pietro Viminario. «Mio padre è stato portato via il giorno del mio 29esimo compleanno racconta , il 12 marzo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Schiavonia. Ha manifestato una polmonite tremenda, quella che non ti fa respirare se non tramite le macchine, intubato, in coma. Quella che ti fa morire togliendoti l'ossigeno nel sangue con il rischio altissimo che gli altri organi si spengano da un momento all'altro, quella per cui non ci sono cure, e i medici te lo dicono in faccia che la situazione è disastrosa, che ogni piccolo peggioramento (e ce ne son stati) potrebbe fare la differenza, ma che con un piccolo miglioramento (e per fortuna ci sono stati anche quelli) tutto torna momentaneamente in equilibrio, sempre gravissimo, ma in equilibrio. Non si sa per quanto».

IL TRISTE PRIMATO

Ora Flavio, 63 anni, residente a Galzignano Terme, è potuto tornare a casa dalla moglie. Anche lei si è ammalata, anche se con sintomi più leggeri. «Mio padre è stato il primo a contrarre il virus nel comune di Galzignano - sottolinea il figlio -, subito dopo di lui si è infettata mia mamma. Per fortuna lei ha avuto solo un po' di febbre e tosse, è rimasta in isolamento a casa da sola per un mese ed è guarita». Il dramma però ha avuto un lieto fine. «Mio padre stava bene, zero patologie finora in vita sua sottolinea Marco -, eppure questo virus l'ha fatto finire quindici giorni in terapia intensiva. Il tempo non passava mai. Sei nelle mani dei dottori e degli infermieri. E in quelle di Dio, per chi ci crede. C'è solo da sperare che il corpo tenga duro e non molli il colpo. Rimanevo in attesa della chiamata giornaliera dall'ospedale, l'unica, augurandomi di non sentire brutte notizie. Le frasi che ho sentito sono non respirava più, l'abbiamo intubato, oggi ha avuto un peggioramento respiratorio, stiamo provando varie manovre per aiutare i polmoni, ma la situazione non cambia».

LA SEPARAZIONE

Il dolore della separazione è stato forte. «È difficile, non si dorme la notte - aggiunge -, sai che non puoi andare a trovarlo, non sai se vi rivedrete più. Il paradosso? Non soffriva di nessuna patologia, ma è proprio questo forse ad averlo salvato. Più morto che vivo per 12 giorni senza nemmeno una patologia». L'invito della famiglia Orlando è quello di seguire le regole di prevenzione e usare il buonsenso per evitare il rischio contagio. «Io non sono positivo -conclude Marco - ma la paura di aver contratto il virus c'è stata. Io e mia moglie siamo stati messi subito in isolamento per 15 giorni, ma fortunatamente non si son presentati sintomi. Abbiamo fatto anche un tampone successivamente, ed è risultato negativo. Siamo rimasti sempre a casa. In quarantena ci portavano la spesa una volta a settimana. Finito l'isolamento ho iniziato ad andarci io con guanti, mascherina e gel igienizzante. L'unica cosa che può salvare la vita è il buonsenso».

«STARE A CASA PUO' FAR BENE»

La famiglia infine ringrazia tutti i medici e gli infermieri che hanno assistito il 63enne. «Non posso non ringraziare il personale sanitario che ogni giorno combatte contro questo nemico invisibile - aggiunge il giovane -, è anche grazie a loro se mio padre è potuto tornare con noi. Alle persone dico: pensateci bene prima di accanirvi contro qualcuno che vi obbliga a stare a casa. Perché quando ti ritrovi con un tubo in gola e i polmoni collassati, pensi poco agli aperitivi, alle grigliate, allo shopping e al mare. Pensi solo al valore che nella macchina indica l'ossigeno nel sangue. Un attimo prima va tutto bene e quello dopo sei quasi morto. Badate quindi, non è quel mese in casa in più che vi cambia la vita. Perché una volta preso il virus, se sei sfortunato, ti soffoca letteralmente e a casa poi non ci torni più». Per Marco e il padre Flavio, il 27 aprile rimarrà una data da ricordare: la dimissione dall'ospedale e la speranza di tornare alla vita di prima, ancora una volta insieme.

