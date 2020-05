Rivoluzione ospedale: Cup blindato, al pronto soccorso solo urgenze, tampone prima di ogni esame

PADOVA - «Da oggi l'ospedale non sarà più lo stesso. Cioè il modo in cui i pazienti, gli accompagnatori, chi deve sottoporsi a una visita o a un esame, ha affrontato l'arrivo in ospedale, non potrà più essere replicato. È questa la grande rivoluzione a cui ci dovremo adattare, tutti. Noi stiamo riorganizzando l'ospedale che finora grazie al sacrificio di tanti, medici specializzandi, infermieri, personale, ha salvato vite umane dal virus, garantendo allo stesso tempo 180 interventi chirurgici al giorno. Da oggi lo dovremo proteggere, intendendo con questo difendere i pazienti e gli operatori, perché questo lavoro non sia stato vano. Lo hanno vissuto come missione più che come occupazione. É questa l'eccellenza di Padova, la professionalità e il capitale umano».



Il direttore generale Luciano Flor sta per dare inizio alla fase-2, quella che da oggi consentirà il ritorno degli interventi chirurgici programmati e l'apertura degli ambulatori chiusi. Dichiarerà la fine dell'emergenza, ma allo stesso tempo «con grande rigore dovremo assicurarci che chi viene in ospedale e chi ci lavora trovi un posto sicuro. Come lo è stato finora: 140 positivi fra gli 8mila dipendenti è un risultato straordinario. Manterremo il ritmo di tamponi ogni 10 giorni al personale Covid e ogni 20 a quello non Covid».



LE REGOLE

Meglio ripetere le regole: non sarà consentito l'ingresso senza misurazione della temperatura e mascherina. Chi dovrà fare un esame diagnostico per via invasiva farà il tampone (per una radiografia no). Sarà d'obbligo per chi viene ricoverato e per tutti coloro che lo sono già. «È un garanzia di sicurezza». Non si potrà accedere due ore prima della visita ma solo 15 minuti prima. Le sale d'attesa non possono essere riempite per cui l'accompagnatore tranne casi speciali resterà fuori. Non ci sarà più la possibilità di accedere al Cup come prima.

«Questa sarà una modalità da imparare. Le prenotazioni dovranno essere preferibilmente via internet. Lo faremo obbligatoriamente già da lunedì per il centro prelievi di via San Massimo e al Sant'Antonio. L'idea di fondo che svilupperemo anche in futuro sarà: più prenotati uguale meno file. Addirittura con le ricette dematerializzate per il prelievo si arriverà andando direttamente in stanza senza passare per lo sportello».

«Il pronto soccorso sarà riservato solo alle urgenze anche se garantiremo le cure con regole molto precise. Abbiamo fatto il massimo perchè nessuno si contagi ora chiediamo un atto di civiltà e di responsabilità ai cittadini perché vogliamo uscire migliorati e più forti di prima da questa esperienza. C'è stato un momento in cui avevamo 120-125 ricoveri e circa 40 persone in terapia intensiva. Eravamo pronti a passare a 60 posti di terapia intensiva, per fortuna non ce n'è stato bisogno. Ma se dovesse rialzarsi la percentuale di positivi siamo pronti». «Fondamentale a mio avviso è stata la tempestivita degli interventi partendo dalla divisione del pronto soccorso in due, per pazienti Covid e non, e nello stesso tempo l'idea delle tende per fare i tamponi. É stato come fare uno screening in diretta alla popolazione, siamo a oltre 11mila. Una grande mano ce l'ha data la Regione mettendoci a disposizione uno strumento per l'elaborazione dei tamponi che ha permesso di abbattere i tempi da un'ora e mezzo e 10 minuti».



IL FUTURO

Ora c'è un nuovo ospedale che ci aspetta. «Resto sulla previsione dei dieci anni: 70 mesi per l'iter amministrativo e 50 di cantiere. Entro fine anno vorrei aprire il bando per la progettazione di Padova est ed il bando lavori per la nuova Pediatria». Per quest'ultima occorrerà un protocollo d'intesa ulteriore che stabilisca un'intesa sui termini di valorizzazione e difesa delle Mura. «Ma l'idea non si ferma, anzi. Il cantiere richiederà due anni dunque entro il 2023 la vorrei vedere operativa». Sarà un ospedale diverso da come lo immaginavamo prima del coronavirus? «Vede, Padova è già un'eccellenza europea per le malattie rare, comprese malattie infettive e tropicali. Certo dovranno rimanere strutture pronte ad affrontare infezioni Covid, speriamo non serva».

