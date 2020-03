SOLESINO - Era stato posto in isolamento fiduciario, misura precauzionale per l'emergenza coronavirus, ma i carabinieri lo hanno trovato fuori casa. Così per A.A., cittadino marocchino residente a Solesino, insieme alla moglie e a due figli, è scattato il deferimento in libertà per aver violato le disposizioni ricevute dai sanitari.



L'uomo è finito nei controlli predisposti dall'Arma per la verifica dell'attuazione delle norme del decreto dell'8 marzo. Era in quarantena fiduciaria dal 16 marzo, ma i militari lo hanno trovato fuori dall'abitazione al rientro dal supermercato. © RIPRODUZIONE RISERVATA