​Coronavirus. Non resistono alla pizza calda, marito e moglie finiscono nei guai

PADOVA Emergenza Coronavirus, ventuno persone sono state denunciate nelle ultime ore dai carabinieri del Comando provinciale per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. A Legnaro l'altra sera sono finiti nei guai il titolare egiziano della pizzeria Il Sogno di via Vittorio Emanuele e marito e moglie che si trovavano all'interno. L'esercizio era autorizzato esclusivamente ad effettuare vendita a domicilio, ma quando i militari dell'Arma sono entrati hanno trovato due coniugi del posto con le pizze appena sfornate. Di fronte all'evidenza i due hanno ammesso le proprie responsabilità e sono stati denunciati. «Abbiamo commesso una leggerezza - hanno detto ai carabinieri - scusateci». È stato denunciato anche il trentenne egiziano che ora rischia anche la revoca della licenza. Se a Legnaro la pizza finita di traverso, non meglio è andata qualche ora prima a tre pescatori moldavi che hanno pensato bene di trascorrere la giornata di sole sull'idrovia di Saonara. Quando hanno visto arrivare i carabinieri i tre hanno fatto finta di nulla, ma, messi di fronte alle proprie responsabilità, hanno riferito di non avere alcuna autocertificazione. Anche per loro è scattata la denuncia. Due sono di Saonara e l'amico di Noventa Padovana.



INOSSERVANTI

Nel Camposampierese stessa sorte è toccata a quattro automobilisti identificati all'autolavaggio Vega di San Giorgio delle Pertiche. Quando hanno visto l'auto dell'Arma sopraggiungere hanno tentato in fretta e furia di defilarsi, ma sono stati subito fermati. Non avevano alcuna autorizzazione e ai militari hanno riferito che non pensavano che fosse vietato lavare l'auto. Un episodio analogo ha inguaiato un'automobilista a Loreggia. È stato pizzicato alla all'area di servizio Tamoil e anche per lui è scattata la denuncia. Doccia fredda anche per un ragazzo fermato a Curtarolo da una pattuglia della Compagnia di Cittadella. Ha provato a giustificarsi inutilmente riferendo che aveva appena accompagnato un amico a casa.

La scusa del lavaggio del mezzo ha messo nei guai anche padre e figlio originari della Giordania, ma residenti a Ferrara che sono stati fermati a Solesino intenti a pulire il proprio trattore. Ha fatto il pieno di denunce e di verbali a Montagnana un ventunenne su una Bmw. Ai militari che gli chiedevano spiegazioni sul perchè fosse in giro nonostante il divieto candidamente ha risposto che doveva svagarsi. Accertamenti più approfonditi hanno permesso di recuperare nel cruscotto un modico quantitativo di hashish e di appurare che la sua auto era priva di necessaria autorizzazione. Oltre alla denuncia per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, si è visto ritirare la patente di guida con segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntore e sequestrare il mezzo. Altri due automobilisti sono stati sorpresi fuori comune in auto a Casale di Scodosia senza giustificazione.

Colti sul fatto anche quattro amici che in auto stavano rientrando da Vicenza e sono usciti al casello di Borgo Veneto. Oltre alla denuncia, uno di loro è finito nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e un altro segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. Nell'abitacolo sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di eroina, un bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento della droga.



IL PATTUGLIAMENTO

Il pattugliamento del territorio provinciale da parte del personale dell'Arma proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni al fine di limitare il flusso di persone e mezzi lungo le strade e combattere così il diffondersi dell'emergenza Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA