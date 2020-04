​Coronavirus, l'impatto su salute mentale: l'università lancia studio mondiale su adulti e bambini

PADOVA - Quantificare le dimensioni e la durata dell'impatto provocato dal coronavirus sulla salute fisica e mentale della popolazione e degli operatori sanitari ed individuare fattori protettivi e di rischio per conseguenze negative sulla salute fisica e mentale durante periodi di pandemia.



Sono questi gli obiettivi dello studio Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (Coh-Fit), lanciato da Marco Solmi e Angela Favaro del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova, insieme allo psichiatra statunitense Christoph U. Correll. Lo studio coinvolge oltre 200 medici e ricercatori da oltre 40 Paesi in 6 continenti, è tradotto in oltre 25 lingue e consiste in un semplice questionario online, completamente anonimo. Coh-Fit è rivolto ad adulti, adolescenti, e bambini di almeno 6 anni. Sono previsti 3 questionari, uno ora durante la pandemia, uno 6 mesi e uno 12 mesi dopo la conclusione della pandemia. Lo studio in Italia coinvolge anche le università di Pavia, Milano e della Campania «Vanvitelli». © RIPRODUZIONE RISERVATA