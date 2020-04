Lotta al Covid-19 anche grazie agli studi del Vimm sul tumore, l'Ascom: «Scelta giusta investire su quei ricercatori»

PADOVA - «Convinti lo siamo sempre stati, ma oggi lo siamo ancora di più: avere investito da quattro anni sui ricercatori del Vimm, Istituto Veneto medicina molecolare, è forse una delle nostre scelte strategiche più azzeccate». La notizia che il team del professor Alimonti della Fondazione per la Ricerca biomedica avanzata in collaborazione con l'Università di Padova sia sulle tracce di un antidoto efficace contro il coronavirus è stata accolta dal presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin, «come un gol al 90° della finale del mondiale di calcio».

«Da quattro anni - continua Bertin - l'Ascom Confcommercio di Padova "adotta" un ricercatore del Vimm e, da un paio d'anni, i 25 mila euro che annualmente destiniamo alla Fondazione hanno preso la strada della ricerca del prof. Alimonti sul tumore alla prostata». Non più tardi dello scorso 16 dicembre uno specifico incontro nella sede dell'Ascom aveva rinnovato questa collaborazione. Un incontro al quale erano intervenuti, oltre a Bertin, i vicepresidenti Franco Pasqualetti e Silvia Dell'Uomo, alcuni componenti del consiglio, il direttore generale, Otello Vendramin e, ovviamente, i vertici della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, ovvero il presidente, professor Francesco Pagano, la vicepresidente Giustina Destro e, per l'appunto, il professor Andrea Alimonti, principal investigator del Vimm.

