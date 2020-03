CAMPOSAMPIERO - Frati e suore tutti in quarantena collettiva. Al Santuario Antoniano di Camposampiero è scattato il coprifuoco per i religiosi e le religiose. Ad attivare l'isolamento precauzionale è stata la notizia che ha confermato la positività al coronavirus di 4 fratelli cappuccini di Lendinara, in provincia di Rovigo, ospiti la scorsa settimana nella casa di spiritualità. Più un altro caso verificato dai medici padovani. Così l'intero convento si è sottoposto alla quarantena fiduciaria.



Ad allertare le autorità sanitarie polesane è stata l'Ulss Euganea, perché aveva verificato un altro caso positivo in un partecipante al capitolo, la grande riunione della Provincia veneta dei frati minori svoltasi a Camposampiero. Nessuno dei 20 frati e delle 4 suore di origine romena in servizio a Camposampiero, al momento, ha manifestato sintomi da contagio del Covid-19. La casa di spiritualità è chiusa da domenica scorsa e riaprirà il prossimo 3 aprile. La chiesa è aperta al pubblico, ma i confessionali sono chiusi. In sacrestia, a turno, è presente un frate a disposizione dei fedeli, ovviamente ad una distanza di due metri. E ora il convento che ha accolto il meeting dei frati cappuccini è frequentato da pochissimi.



Il personale è stato fatto restare a casa, e funziona solo la cucina. Una settantina di fratelli dell'ordine religioso dei cappuccini, provenienti dal Veneto e da altre province di regioni limitrofe, si erano dati appuntamento alla casa di spiritualità in occasione del ritrovo del capitolo generale dei frati minori. Da lunedì a sabato i cappuccini durante le loro riunioni hanno deciso alcuni spostamenti e cambiamenti dei fratelli nella zona di competenza, ed eletto il nuovo responsabile provinciale.



LA NOTIZIA IMPREVISTA

Ma in questi giorni, imprevista, è arrivata da Rovigo la notizia della positività dei frati rodigini che hanno vissuto sei giorni ai Santuari Antoniani. Ora i 24 di Camposampiero e gli altri 70 sono tutti in quarantena nelle rispettive sedi. «Noi qui al momento non abbiamo nessuna emergenza - rassicura il padre guardiano Valentino Maragno -. Nessuno di noi ha la febbre o mostra sintomatologie del coronavirus, né siamo stati sottoposti al tampone. Ci comportiamo come indicato dai nostri medici curanti e secondo le disposizioni ministeriali. Gestiamo serenamente l'ordinario come ci è richiesto. Rispettiamo le distanze, ci laviamo spesso le mani e la nostra vita di preghiera continua. Siamo in collegamento coi nostri medici di base che ci dicono come e cosa fare».



Padre Maragno aggiunge: «Abbiamo seguito attentamente le indicazioni della diocesi di Treviso contro il diffondersi della malattia. Siamo in contatto con i frati della basilica del Santo per capire come offrire il servizio delle confessioni in sicurezza ai fedeli». Il dottor Lucio Bolzan, che cura il 95% dei frati e delle suore a Camposampiero, è molto esplicito. «Le indicazioni che ho fornito ai frati sono di non uscire dal convento - spiega il medico di base camposampierese -, di non far entrare nessuno in casa di spiritualità e di ridurre il personale. Confermo, al momento non ci sono persone con sintomi da virus ma rimango in costante collegamento. La situazione ai Santuari è monitorata. Non abbiamo eseguito nessun tampone in quanto per sottoporre una persona al controllo ci dev'essere una indicazione medica conseguente ad uno stato clinico di contagio, anche sospetto, che al momento non riscontro».



Il dottor Bolzan ricorda che per fare il tampone il paziente deve avere la febbre oltre i 38 gradi e ci devono essere delle oggettive difficoltà respiratorie. Nel frattempo la vita ai Santuari procede con una partecipazione di fedeli molto ridotta rispetto alla normalità. Rimane aperto il negozio di articoli religiosi a fianco dell'ingresso principale della basilica, ma i clienti sono ridotti al lumicino. La segreteria della casa è aperta ma non sono previsti contatti o visite all'interno del convento. Di un ritorno alla normalità , ai Santuari antoniani di Camposampiero, si riparlerà non prima del 3 aprile. I frati tra l'altro svolgono vari servizi in città. Da una settimana è presente all'ospedale un solo padre anziché i soliti due. E hanno chiesto alla parrocchia di San Pietro, di don Claudio Bosa, di sostituire il frate che celebra la messa alle suore della casa di riposo Bonora. Luca Marin Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA