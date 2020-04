Famiglia padovana d'imprenditori beccata al rientro: rispediti nella seconda casa

CORTINA D'AMPEZZO - Coronavirus, controlli a tappeto sulle strade di Pasqua. È stata rispedita nella sua casa di vacanza a Cortina una donna che, con il figlio, stava scendendo in macchina dal centro ampezzano per raggiungere Padova, dove risiede. È incappata nella stessa pattuglia della polizia che, per sua sfortuna aveva fermato il giorno precedente il marito della donna, un imprenditore padovano, assieme alla madre di questi. I due, sulla base dell'autocertificazione in cui si asserivano impegni lavorativi inderogabili - l'uomo è amministratore delegato di una società - sono stati fatti proseguire. Ma i successivi controlli della Questura di Belluno hanno accertato che si trattava di una scusa. Per questo saranno sanzionati. Ma la vera sorpresa c'è stata quando i poliziotti hanno pizzicato 24 ore dopo, allo stesso posto di blocco a Longarone, anche la moglie del manager, e suo figlio. Stessa scusa, e sanzione (500 euro) anche nel suo caso. Madre e figlio sono stati però rimandati a Cortina, fino a quando non saranno più in vigore le restrizioni sugli spostamenti.

