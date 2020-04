Spacciatore in bici con cocaina purissima, altri in centro con la marijuana: tre denunciati dalle Fiamme Gialle

PADOVA - Tre spacciatori di nazionalità italiana sono stati denunciati dalle Fiamme Gialle per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo del territorio, intensificato nel corso dell’ultimo mese, i militari hanno sottoposto a controllo tre italiani al fine di verificare se il loro spostamento fosse dettato da ragioni lavorative o di necessità.



In un primo caso i militari hanno intimato l’alt ad un uomo, che - alla vista dei finanzieri - si è dato alla fuga con la propria bici. Dopo un inseguimento il fuggitivo, F.A., 43 anni, di Mestrino, è stato raggiunto e bloccato nel centro del paese mentre cercava di disfarsi di una busta di plastica contenente ben 50 grammi di cocaina purissima, poi sottoposta a sequestro. Lo stupefacente, se messo in vendita, avrebbe fruttato circa 5.000 euro sulla piazza dello spaccio.



Durante un altro controllo in centro a Padova è stato, invece, fermato un soggetto (L.C., 34 anni, di Padova) trovato in possesso di circa 60 gr. di marijuana. Le indagini svolte nell’immediatezza dei fatti conducevano ad individuare l'abitazione di un altro individuo (S.P. di 38 anni), nel centro del capoluogo, nella quale i finanzieri hanno rinvenuto un involucro contenente circa 850 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo, oltre a numerose pastiglie di ecstasy, strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga.



L'attività di presidio svolta dalla Guardia di Finanza ha inoltre permesso, nell'ambito del più ampio dispositivo di prevenzione, di segnalare alla Prefettura anche cinque persone di nazionalità italiana e tunisina che, controllati nelle zone centrali di Padova, sono risultati in possesso di piccoli quantitativi di droghe leggere, quali hashish e marijuana. Anche in questo periodo di emergenza per il coronavirus, l'attività della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine mira soprattutto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, pericolo rilevante per i giovani che, nonostante i presidi di polizia ovunque, non riescono a sottrarsi al giogo della droga.