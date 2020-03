PADOVA – Immediata stretta della Questura di Padova, a poche ore dall'emanazione dell'ordinanza del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Interno, per far rispettare le nuove normative. Nel pomeriggio, infatti, sono aumentati i controlli in tutto il territorio. In particolare, oltre all'impiego sulle strade di pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, sono stati rafforzati i contingenti affidati alla Polfer nella stazione ferroviaria ed è stato messo a disposizione altro personale a rinforzo di tutte le altre postazioni. L'obiettivo è quello di bloccare i movimenti verso altri territori. Il provvedimento ministeriale, infatti, vieta di trasferirsi o spostarsi con qualsiasi mezzo di trasporto in un Comune diverso da quello in cui ci si trova.

