Controlli completati nelle case di riposo, positività per 9,5% anziani e 4,5% addetti

PADOVA - «Abbiamo completato tamponi e test rapidi per il 100% degli ospiti e degli operatori». Lo ha detto Domenico Scibetta, dg dell'Usl 6 Euganea, a proposito della situazione nelle case di riposo in provincia di Padova. «Solo nelle strutture per anziani - ha detto Scibetta - abbiamo fatto 6.200 tamponi e quasi 3 mila kit rapidi. Tamponi e kit rapidi li ripeteremo con una frequenza tale da tenere sempre sotto controllo le situazioni a rischio, sia nelle Rsa che nelle strutture per disabili».

Gli anziani ospitati nella case di riposo padovane sono circa 5 mila: «Quelli risultati positivi a tampone o kit rapido sono 539, il 9,5% del totale - spiega Paolo Fortuna, direttore dei servizi sociali - I decessi sono stati 86, il 16% degli ospiti positivi, contro una media del 30-31%nella popolazione generale sopra gli 80 anni. Gli operatori positivi sono il 4,5% del totale». Per quanto riguarda i casi asintomatici, il dipartimento di prevenzione ha trattato 3.500 casi e continua a seguire 2.400 pazienti, per un totale di oltre 1.500telefonate al giorno. Scibetta inoltre ha ricordato che il Covid Hospital di Schiavonia «ha ricevuto 3 milioni di euro di tecnologia aggiuntiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA