Coronavirus in Veneto: 127 nuovi positivi in 24 ore. Treviso la provincia più colpita

Coronavirus Veneto , continuano a cresce i contagi nel territorio regionale. Dopo la giornata "record" di ieri in cui ci sono stati 141 nuovi positivi e 3 morti in 24 ore, oggi, sabato 22 agosto, alle 8 si segnala che i positivi al Covid sono saliti a 21.810 ovvero 58 in più di ieri sera, mentre nel bollettino delle 17 se ne sono aggiunti ulteriori 69. Quindi nelle ultime 24 ore ci sono stati 127 nuovi positivi per complessivi 21.879 contagiati da inizio pandemia. Come registra il bollettino della Regione Venete lo provincia maggiormente colpita è Treviso +28, seguita da Vicenza +14, Padova +8, Venezia +6, Verona +4, Belluno +2 e Rovigo +1. Il numero complessivo di dcessi è di 2.104.

Allarme: oltre un terzo dei contagiati veneti sono nella provincia di Treviso

Coronavirus in Fvg, altri 33 contagi in 24 ore ma nessun nuovo ricovero in ospedale

REPORT AZIENDA ZERO delle ore 17 SCARICA IL PDF

REPORT AZIENDA ZERO delle ore 8 SCARICA PDF

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA