Coronavirus, i contagiati sono 133 ma i ricoverati solo 29 MAPPA

Coronavirus, oggi è il 7. giorno dai primi casi registrati in Italia (a Codogno e poi a Vo' Euganeo): le ultime notizie sul Nordest aggiornate in diretta sul Gazzettino.it.

Il livello di allerta resta alto in Veneto, dove i casi accertati di positività al Covid-19 oggi - 28 febbraio - sono saliti a 133. Ma ben 69 non accusano alcun sintomo e i ricoverati sono solo 29. Rispetto a ieri ci sono 13 casi. Indagini epidemiologiche in corso su 30 persone.

Inoltre, dei nuovi casi, nessuno è grave. Per questo il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede al governo di revocare l'ordinanza: da lunedì in Veneto e in Friuli scuole riaperte. Il governatore sta preparando il provvedimento che riduce il livello di allerta e le misure precauzionali.

La novità di ieri - 27 febbraio - è stato il nuovo cluster (focolaio) a Vicenza.

I CONTAGI

I casi di contagio, aggiornati a oggi,venerdì 28, sono 133: 59 pazienti a Vo' Euganeo (5 in più di ieri sera), 5 a Dolo, 10 a Venezia, 3 a Vicenza, 9 a Limena e 23 a Treviso (entrambi i cluster solo +1 rispetto a ieri) e 24 pazienti che devono ancora essere associati ad un focolaio.

Sono quasi 7mila i test per l’accertamento della positività al coronavirus affluiti alla microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

I TAMPONI ESEGUITI IN VENETO: SONO 6.065

Ecco i risultati dei tamponi per diagnosticare il Coronavirus eseguiti in Veneto e affluiti alla microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Sono 6.065 provenienti da Padova, 233 provenienti da Venezia, 85 provenienti da Treviso, 44 provenienti da Verona. Gli altri, fini alla concorrenza della cifra di oltre 6.800, sono in corso di refertazione.

I DIMESSI

Una buona notizia: uno dei pazienti del "cluster" di Vo' Euganeo, trovato positivo il 22 febbraio, è stato dimesso e sta bene. È già la seconda dimissione di un paziente ricoverato in Veneto.

LA MAPPA

Anche una bambina di 8 anni residente in provincia di Padova, a Curtarolo, è risultata positiva al test, ma non ha sintomi. È in quarantena a casa. Nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio, si sta valutando se chiudere precauzionalmente la scuola fino al 10 marzo. Probabilmente tutti gli alunni saranno sottoposti al test.

A Treviso ci sono 12 tamponi positivi tra i 30 effettuati dopo la morte di Luciana Mangiò, che era ricoverata nell'Unità Operativa di Geriatria dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sono stati rilevati sulle persone venute a contatto con la paziente nell'ambito ospedaliero e residenziale. Le positività si riferiscono a dieci operatori dell'ospedale (4 medici, 2 infermieri, 4 operatori), alla badante dell'anziana e a un contatto stretto residente nello stesso condominio di Paese. Tutte le 12 persone positive (11 delle quali residenti nel Trevigiano e una nel Bellunese) sono attualmente asintomatiche e stanno bene. Per loro è scattato prudenzialmente l'isolamento domiciliare. Saranno monitorate dal Servizio di Igiene Pubblica. Un medico in servizio all'ospedale Ca' Foncello che ha lavorato in Geriatria è stato trasferito all'unità operativa malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Padova. Mentre un infermiere in servizio all'ospedale Civile di Venezia e residente al Cavallino è stato contagiato ma non sintomi: è in isolamento a casa.

Martedì 25

I casi di martedì 25, riguardano 5 pazienti di Vo' Euganeo tutti ricoverati in malattie infettive a Padova dove ora si trovano 11 persone affette dal virus. Ci sono poi altri casi di contagiati che al momento non sono associati ad alcun cluster e il nuovo caso di Treviso.



Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio, 10:45

