Il sindaco Garbin: «Due contagiati a Saccolongo, uno è asintomatico e resta in assistenza domiciliare»

PADOVA - Il sindaco di Saccolongo (Padova) Steve Garbin, che è medico chirurgo, conferma sui social che due contagiati sono «sul nostro territorio comunale. Si tratta di due persone risultate positive al test per il Coronavirus. La prima è ricoverata in ospedale. La seconda, non avendo alcun sintomo, è in isolamento domiciliare e riceve quotidianamente la visita di personale sanitario qualificato. La fonte del loro contagio è già nota (ma il primo cittadino non la specifica, ndr)».

«Sono in collegamento con il direttore generale dell'ULSS 6 - conclude il sindaco - per il monitoraggio costante della situazione che, in questo momento, risulta essere sotto controllo. Evitate allarmismi».

