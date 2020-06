Coronavirus in Veneto, solo 4 positivi a fronte di 13mila tamponi eseguiti in ventiquattr'ore

Coronavirus in Veneto, il contagio e le vittime di oggi, venerdì 5 giugno 2020 in confronto con i dati di ieri alle 17.

Dal bollettino di Azienda Zero risultano solo 4 nuovi casi di positività al Covid a fronte di 13.099 tamponi effettuati in 24 ore, per un totale di 19.174, e non ci sono stati nuovi decessi nella notte quindi il totale delle vittime rimane a quota 1.938.

Dati cumulativi. Ad oggi sono quindi 19.174 i casi totali con tampone positivo di cui 1.229 restano attualmente positivi. I deceduti negli ospedali sono 1.385. I negativizzati virologici (guariti) raggiungono quota 16.007.

Dimissioni e ricoverati. Il numero dei pazienti dimessi dagli ospedali si assesta a 3.418, mentre i malati tuttora ricoverati in ospedale sono 347, dei quali solo 96 positivi. Nelle terapie intensive, ci sono 20 pazienti, dei quali solo 2 ancora positivi al virus.

Contagio, i dati di oggi (rispetto alle 17 di ieri)

Covid, decessi e ricoveri in ospedale (rispetto alle 17 di ieri)





