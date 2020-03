PADOVA - Da quel maledetto venerdì 21 febbraio alla giornata record di ieri. Un record drammatico e preoccupante, perché in un solo giorno si contano cinque nuovi decessi di padovani colpiti dal Coronavirus. Oggi è passato un mese esatto dalla morte di Adriano Trevisan, il settantasettenne di Vo’ prima vittima in Italia di un’epidemia ancora sconosciuta.

In ventotto giorni si contano in tutta la provincia ventuno morti (venti padovani e uno veneziano, ma ricoverato in via Giustiniani), oltre mille contagi e quasi 2.500 persone in isolamento domiciliare. Un mese da incubo e un orizzonte ancora cupo, visto che la tendenza è in netto aumento e ieri è stato registrato pure un nuovo contagio nel focolaio di Vo’, dopo un lungo periodo di stabilità. «Siamo arrivati quasi al limite dei posti-letto» ammette il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, assicurando però che «la nostra struttura tiene e continuerà a tenere, perché siamo pronti ad ampliare i reparti».

Non si è mai pronti, invece, a dire addio ad un proprio famigliare colpito da quella che inizialmente sembra al massimo una polmonite e invece si complica a causa di un un virus letale. Le ultime cinque vittime sono tre donne e due uomini, tutti anziani. Aveva 75 anni Stella Tonello di San Giorgio delle Pertiche, morta all’ospedale di Schiavonia. Quattro anni in meno rispetto ad Ottaviano Correzzola di Merlara, deceduto nello stesso ospedale della Bassa Padovana. Tre, invece, i morti dentro le case di riposo. Due a Merlara: Zefferino Baldo, ottantacinquenne di Carceri, e Norina Boraso, la più anziana di tutte con i suoi 94 anni, che viveva a Borgo Veneto. Non ce l’ha fatta nemmeno Maria Baratto di Bagnoli, 90 anni, morta nel suo letto della casa di riposo di Monselice.

È un mese, quest’ultimo, che ha stravolto le vite dei padovani. Dai primi due contagiati nella locanda di Vo’ (dopo Adriano Trevisan non ce l’ha fatta nemmeno l’amico Renato Turetta), all’arrivo dell’esercito per blindare il paese, mettendo tutti per due settimane in quarantena.

Dalla chiusura forzata di molte aziende alle scelte drastiche dei Comuni, come quelle legate alle chiusure di argini e parchi. La Protezione Civile con gli altoparlanti in strada, gli appelli dei sindaci su Facebook, gli assalti ai supermercati e l’attesa serale del report regionale che tante volte ha preso le sembianze di un bollettino di guerra.

Secondo i calcoli dell’Università di Padova, elaborati attraverso il progetto “Covid 19 Ita”, i contagi totali in provincia ieri sera erano 1.026. Un numero leggermente più basso rispetto al dato fornito dalla Regione (1.054) che comprende anche i casi ancora in attesa di validazione dall’Istituto superiore di sanità.

L’Ulss 6 si è subito attivata, secondo direttive regionali, stravolgendo le funzioni dell’ospedale di Schiavonia per farne un cosiddetto “Covid hospital”, centro di riferimento provinciale per i ricoveri dei pazienti affetti da Coronavirus. L’Azienda ospedaliera di Padova resta invece centro focale a livello regionale con il policlinico di via Giustiniani.

«Abbiamo già effettuato settantamila tamponi a tutta la popolazione» ha spiegato ieri il dg Flor, garantendo che «l’ospedale è un luogo sicuro e perfettamente organizzato, dove non è avvenuto alcun contagio di medici provocato da contatti con pazienti affetti dal virus».

Accanto a lui anche il direttore sanitario Daniele Donato ha scelto parole rassicuranti: «In quattro settimane l’Azienda ospedaliera ha cambiato pelle. I reparti di malattie infettive, la terapia intensiva e la terapia semi-intensiva vedono quasi tutti i posti-letto occupati, ma siamo pronti a fronteggiare un aumento di ricoveri. I malati che arrivano sono sempre più gravi e la situazione non è semplice, ma ce la faremo».

Ivo Tiberio, direttore della Terapia Intensiva, ha snocciolato i numeri. «Qui attualmente abbiamo 18 pazienti, quattro sono migliorati e respirano autonomamente. Per uno stiamo valutando la dimissione dal reparto. In tutto ne sono passati 30. Il più giovane ha 44 anni, il più anziano 82, la media è di 69. Mediamente escono dalla Rianimazione dopo otto giorni. Non sono pazienti facili da trattare: hanno gravi insufficienze respiratorie e solo per uno siamo riusciti ad evitare l’intubazione».

Se il reparto diretto da Tiberio rappresenta l’ultima spiaggia, la terapia semi-intensiva è di fatto la penultima. «Stiamo trattando i pazienti affetti da polmonite acuta con un farmaco, il Tocilizumab, solitamente usato per l’artrite reumatoide e altre patologie. Non vogliamo creare illusioni e usare toni troppi ottimistici, ma per ora abbiamo riscontrato che sugli undici casi che abbiamo avuto nessuno è poi peggiorato finendo in terapia intensiva». Nessuna illusione, certo. Ma al termine di un mese da incubo le rassicurazioni degli esperti aiutano.

