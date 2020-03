PADOVA - Crescono ancora i contagi, in provincia di Padova si registrano in totale 373 casi positivi di Coronavirus. Stabili i soggetti confermati a Vo’, che si fermano a quota 89. Impennata invece nel resto del territorio padovano, con 43 nuovi casi rispetto al giorno precedente. Secondo l’ultimo report emesso dalla Regione Veneto, in Azienda ospedaliera risultano 42 pazienti ricoverati in reparto in area non critica (8 in più). Diciotto i soggetti in gravi condizioni cliniche sotto osservazione in Terapia intensiva. Dopo il focolaio in Chirurgia pediatrica risalente alla settimana scorsa, in Azienda ospedaliera ieri altri due medici sono risultati positivi a Covid-19. Si tratta di un cardiologo e di un chirurgo della Clinica chirurgica III. In via preventiva tutto il personale del reparto di Cardiologia è stato sottoposto al tampone, i risultati arriveranno nelle prossime ore. Il reparto non è stato chiuso, ma sono state adottate precauzioni extra.



I PRESIDI

Già da diversi giorni medici, infermieri e operatori socio sanitari hanno adottato la mascherina chirurgica in via cautelativa. Anche tutti i pazienti sono stati invitati ad indossarla. Gli ingressi agli ambulatori di Cardiologia sono stati contingentati e, soprattutto ai casi sospetti, è stata misurata la febbre. Altro caso confermato in Clinica Chirurgica III, diretta dal professor Stefano Merigliano. «Un ospedale non può chiudere, si ricondiziona – chiarisce Merigliano, presidente della Scuola di Medicina – Il fatto che ci siano casi positivi tra i medici fa parte del rischio del mestiere. La prevenzione è fondamentale, per questo devono essere utilizzati i presidi adatti, ma è nostro dovere stare in corsia e in sala operatoria. Chi ha deciso di fare il medico, lo ha fatto anche perché crede in determinati valori. Proprio ieri sei specializzandi di Medicina interna sono andati a Malattie infettive per aiutare e far fronte alle criticità. Sabato un’ala di Clinica medica è stata chiusa per attivare 30 letti di Malattie infettive, Ematologia è stata trasferita al Giustinianeo. Noi non ci spaventiamo. L’unico messaggio che mi sento di dare è: usare sempre la mascherina, anche quando si esce a fare la spesa, come i cinesi. E se non si trovano mascherine, si può cucirle con doppia stoffa di una camicia».

LA SEDE

Il Coronavirus colpisce anche la sede dell’Ulss di via Scrovegni. Martedì scorso, infatti, è stato sigillato il call center che si occupa delle prenotazioni telefoniche del Centro unico di prenotazione (il Cup). Si tratta di un’area del palazzo non accessibile al pubblico, dove lavoravano 7 operatrici. Una di queste è risultata positiva al Covid – 19. Di conseguenza è stata messa in quarantena nella sua abitazione. Anche le altre sei colleghe, che sono risultate negative al tampone, sono state messe in isolamento domiciliare. L’attività di call center in questi giorni verrà garantita dalle altre postazioni di Piove di Sacco e del carcere Due palazzi. A breve i locali di via Scrovegni verranno sanificati e altre operatrici dovrebbero entrare in servizio.



Salgono a cinque i casi di positività del virus covid-19 nel Comune di Campodarsego. A comunicare la notizia è stato direttamente il sindaco della Città di Campodarsego Mirko Patron. «Abbiamo ricevuto un comunaICto dall’Ulss 6 Euganea dove siamo stati informati che nel nostro Comune sono stati raccolti altri quattro campioni – ha spiegato Patron -, dopo il primo di venerdì scorso. Già dall’inizio della settimana scorsa, abbiamo iniziato a monitorare la situazione e contribuire, per quanto di nostra competenza, alla gestione dell’emergenza coronavirus. L’unica notizia certa che posso dare è che le persone attualmente in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni, non presentano complicazioni o necessità di cure ospedaliere e come da protocollo saranno quotidianamente monitorati a domicilio». A Legnaro i casi di Coronavirus sono saliti a quota cinque. «Posso dirvi che le persone stanno bene e sono in cura domiciliare – ha detto il primo cittadino Vincenzo Danieletto - mentre due nostri concittadini sono stati ricoverati per precauzione e sono in fase di guarigione». Ultimo aggiornamento: 08:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA