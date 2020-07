Contagi durante la commemorazione funebre, finora 130 tamponi: 16 positivi

​PADOVA - Contagi avvenuti durante la commemorazione funebre di un uomo camerunense, cerimonia svoltasi il 4 luglio a Padova: si è arrivati a 130 tamponi fatti, di cui 16 risultati positivi. Altri 50 tamponi verranno fatti domani. Questi 180 tamponi non riguardano solo i partecipanti alla commemorazione, ma anche loro contatti. C'è disponibilità da parte delel autorità sanitarie di accoglierne ulteriori, sempre con prenotazione, domani e domenica. Nessuno dei 16 risulta ricoverato.

La commemorazione funebre di un uomo camerunense morto in Africa a febbraio è stata fatta al parco Fenice di Padova e per l'ultimo saluto si è riunita tutta la comunità padovana dei connazionali. Almeno 200 persone protagoniste di un costante viavai per tutto il pomeriggio nella grande area verde di Terranegra, con tanto di banchetto per bere e mangiare. Un quarantenne però è risultato contagiato e assieme a lui, nei giorni seguenti, altre 7 persone, finite tutte in isolamento. L'Ulss 6 si è subito attivata per riuscire a contattare tutti i presenti.

Prima della vicenda del 4 luglio, un altro caso era avvenuto a Cittadella in giugno, dove una villa aveva ospitato una festa di nozze e 91 ospiti erano finiti in quarantena per la positività del padre della sposa.

