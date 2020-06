Mattarella e i neo cavalieri per la battaglia Covid: anche tre medici padovani, altri veneti e friulani. Tutti i nomi

Ultimo aggiornamento: 13:45

PADOVA - Ci sono anchetra i cittadini che ilCapo dello Statoha voluto insignire dell'onorificenza di Cavaliere al merito, perché si sono distinti nella lotta all'emergenza al Coronavirus.sono I tre medici di famiglia di Padova che volontariamente si sono recati in piena zona rossa per sostituire i colleghi dimessi in quarantena.E tra i neo cavalieri per la battaglia Covid ecco altri veneti e friulani:, operatrice delha soccorso una anziana donna e le è stata accanto fino alla morte;in rappresentanza degli Alpini della Protezione civile del Veneto che hanno ripristinato in tempi record 5 ospedali dismessi della regione;, l'insegnante di Vicenza che nonostante il contratto scaduto non ha interrotto le video-lezioni con i suoi studenti;, direttore della casa di riposo della Parrocchia di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e coordinatrice infermieristica che, insieme agli altri dipendenti, sono rimasti a vivere nella struttura per proteggere gli anziani ospiti.«È un'onorificenza che mi lascia senza parole - dicela dottoressa padovanasorpresa dalla notizia -. Mi fa piacere. E la dedico a tutti i colleghi che in tutti questi mesi, soprattutto nel territorio (quello che vivo di più), hannofronteggiando l'emergenza e cercando di proteggere più possibile la rete ospedaliera, facendo il lavoro di frontiera, sul campo per cercare di ridurre il più possibile gli accessi in ospedale e facendo in modo che le persone potessero rimanere a casa. Consigliando e confortando i pazienti. È stato ed è importante, infatti, anche l'ed emotivo sul piano della gestione». Adesso, conclude , «la situazione è più tranquilla. Si sta riprendendo la normalità. Ma non è facile ritornare all'attività ordinaria perché comunque resta sempre il timore che la situazione possa all'improvviso cambiare. C'è prudenza sia da parte dei medici sia dei pazienti. Non possiamo, in questo momento abbassare la guardia e perdere tutto ciò». «Ho fatto semplicemente il mio dovere - ha ribadito la dottoressa Gallea -. Quello di essere andata in un posto dove c'era bisogno di me. Non si è trattato di un gesto eroico, non lo ritengo tale. Non ho fatto altro che mettere a disposizione la mia professione».Ecco tutti i neo Cavalieri., anestesista di Lodi e medico del reparto medicina di Codogno, sono le prime dottoresse ad aver curato ilitaliano., professore di anestesia e cure intensive all'Università Humanitas di Milano, è stato definito da Jama (il giornale dei medici americani) uno dei tre eroi mondiali della pandemia.del direttivo della Comunità pastorale San Cristoforo di Gallarate è tornato a fare il medico all'ospedale di Busto Arsizio., primario di pneumologia al Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha raccontato la tragica situazione della città e dell'ospedale., ex senatrice e Sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia a Parma.è l'infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell'emergenza coronavirus. Positiva, è guarita.E ancora., autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118., impiegato all'Istituto di vigilanza «Vis Spa» e presta servizio nell'ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid.Del team dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, struttura di eccellenza della sanità pubblica, fanno parte:, a capo del team che ha contribuito a isolare il virus., responsabile della Unità dei virus emergenti., biologi.Nel team di ricerca dell'ospedale Sacco e dell'Università degli Studi di Milano, poli di eccellenza nell'ambito del sistema sanitario e di ricerca nazionale:a capo del gruppo, ora in pensione. Nel 2003 aveva isolato il virus della Sars., professore associato.ricercatori.comandante della stazione dei carabinieri di Altavilla Milicia (Palermo), ha devoluto in beneficenza l'intero stipendio mensile., giocatore per la squadra Zebra Rugby Club e per la nazionale italiana, volontario sulle ambulanze per l'Associazione Seirs Croce Gialla di Parma.della Croce Rossa Riccione hanno risposto all'appello della Lombardia che chiedeva aiuto a medici e personale con ambulanze., il medico che ha avuto l'idea di adattare una maschera da snorkeling a scopi sanitari e l'ingegnere che l'ha realizzata., addetta alle pulizie in un ospedale milanese. Fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'emergenza., farmacista a Codogno, ogni giorno ha percorso cento km per recarsi in piena zona rossa., cassiera all'Ipercoop Mirafiore di Pesaro, ha lasciato una lettera agli operatori 118 donando loro anche tre tessere prepagate di 250 euro., docente all'istituto professionale alberghiero Talete di Ischia. Positivo, ricoverato al Rizzoli di Lacco Ameno, ha continuato a insegnare a distanza nei giorni di degenza., preside dell'istituto «Giovanni Falcone» del quartiere Zen di Palermo, ha lanciato una campagna di raccolta fondi per regalare la spesa alimentare ad alcune famiglie in difficoltà. Suo l'appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi allievi di seguire le lezioni a distanza., imprenditore di Bellusco (Monza e Brianza), in seguito alla morte di un dipendente, Erminio Misani, che lasciava la moglie e tre figli, ha assunto la moglie Michela Arlati.