Coronavirus Veneto: 5 morti, ma per la prima volta contagi 0 nella giornata

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 21 maggio 2020, ore 17 (dati messi a confronto con il bollettino delle 17 di ieri). Sono in totale 19.038 i casi di tamponi positivi (dato cumulativo), appena 2 in più di ieri: da notare che dalle 8 alle 17 di oggi i contagi sono stati zero. Gli attualmente positivi sono 3247 (-259), 13.938 i negativizzati (+240). In isolamento domiciliare ci sono 3210 cittadini (-240). Un inciso sui tamponi: mercoledì 20 il Veneto era arrivato a farne 536.798, con un aumento di oltre 12.000 tamponi nell'arco delle 24 ore. Però alcuni macchianari impiegati nella fase di processazione, vuoi per il super lavoro, vuoi anche per la loro "età", hanno dato segni di cedimento: guasti e rotture a Padova, a Treviso un macchinario ha preso fuoco.

Le vittime di oggi: cinque i morti, 2 all'ospedale di Treviso, 2 in quello di Villafranca veronese, 1 a Vicenza, quest'ultimo decesso si è verificato nella notte.

Il primo commento. Il Veneto ha raggiunto oggi lo zero contagi, in netto anticipo rispetto alle previsioni. Lo annuncia il professor Andrea Crisanti, sottolineando che «questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova».

Bollettino del contagio in Veneto

Sono cinque i decessi per Coronavirus in Veneto nelle 24 ore tra le 17 di ieri e le 17 di oggi giovedì 21 maggio. Lo riferisce l'ultimo bollettino della Regione. Prosegue il calo nelle terapie intensive, dove si trovano 40 pazienti (-6), dei quali 27 già negativizzati, su un totale 550 pazienti ricoverati (-21).





Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA