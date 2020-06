Coronavirus Veneto, un decesso, ricoveri ancora in calo. Tamponi verso quota 700 mila

Nessuna vittima nel bollettino.

1 Giugno

il bollettino di oggi, 1 giugno 2020, delle 12.50 che fa il punto alle ore 8 di stamane. I dati a confronto con quelli di ieri pomeriggio alle 17.Il report disegnala nessun decesso nella notte: zero negli ospedali e zero nelle strutture di comunità. Il totale rimane didal 21 febbraio scorso.Un paziente di Schiavonia ha perso la vita ma non è stato conteggiato nel bollettino di questa mattina.In totale il dato è sostanzialmente immobile: i positivi sono(quindi solo 1rispetto al rilevamento di ieri pomeriggio).I casi attualmente positivi sono(-8).Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota(+9).I ricoverati (positivi e negativizzati) sono(-1)di cui 29 in terapia intensiva.I casi in isolamento domiciliare rimangonoIn tutto fino ad ora ne sono stati fatti oltre 677mila.