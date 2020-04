CITTADELLA - "Forza ragazze, ce la farete!". Questa la frase accompagnata da due cuori, scritta con dello spray di colore nero su un lenzuolo appeso a lato dell'ingresso da viale della Stazione, del Centro residenziale anziani di Cittadella. La sede storica della struttura nel quartiere di Borgo Padova ospita, oltre all'area residenziale, l'ospedale di comunità e l'hospice Casa del Carmine per malati terminali. Un gesto semplice, quella scritta, che vuole contribuire a condividere la fatica dei lavoratori, ma anche dei numerosi ospiti, e dà ulteriore fiducia nel futuro prossimo. Non si sa chi l'abbia realizzato e posizionato, ma c'è e rimane.

LE AREE

Il Centro è costituito poi dalla sede di Borgo Bassano, sempre dedicata agli anziani, dal centro residenziale di Villa Breda a Campo San Martino, e a Piazzola sul Brenta nel centro Camerini, con area anziani e unità riabilitativa territoriale. Una realtà importante per il territorio del cittadellese, presieduta da Ornella Pettenuzzo e diretta da Giorgio Prevedello. Occupa 277 persone che assieme ai liberi professionisti raggiungono le 290 unità mentre l'ospitalità - sempre in riferimento a tutte le strutture - è di 350 posti.

Attualmente, considerata la situazione di emergenza sanitaria globale dovuta al Coronavirus, gli ospiti sono 290. Il Centro residenziale, dopo l'allarme scattato a Vo' nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio, l'indomani aveva chiuso immediatamente tutte le sedi agli accessi alle persone esterne a cominciare dai famigliari. Non c'era ancora la percezione del dramma che sarebbe scoppiato di lì a pochi giorni. Inizialmente si erano levate le proteste dei parenti degli ospiti, per l'improvvisa chiusura della struttura. Solo dopo alcuni giorni, con bollettini nazionali di centinaia e centinaia di morti, era stata compresa la lungimiranza della decisione. Immediata era stata anche la richiesta di tamponi per personale ed ospiti.

LA SITUAZIONE

Ciononostante purtroppo il Centro non è stato immune dal contagio. Positività tra gli ospiti si sono riscontrare solo ed esclusivamente nella sede di Borgo Padova. Ma qual è la situazione attuale? Ci sono 28 ospiti positivi. Sono tutti nella sede storica di Cittadella. Nelle altre tre strutture tutti sono negativi. I dipendenti positivi, in termini generali per tutte le strutture, sono 28 ed alcuni a breve rientreranno al lavoro. Altro elemento confortante è che nessuno dei 56 che è positivo al Covid-19 ha una situazione clinica tale da rendere necessario il ricoverato in strutture ospedaliere. Nel costante controllo della situazione, il Centro ha anche messo a confronto alcuni dati relativamente ai decessi avvenuti dall'1 gennaio al 26 aprile del 2019, con lo stesso periodo del 2020. Dati alla mano, nelle strutture sono mancate lo scorso anno 59 persone, quest'anno 52. Dal confronto emerge che nella sede di Borgo Padova - in riferimento allo stesso arco temporale di quasi quattro mesi - nel 2019 i decessi sono stati 17 mentre quest'anno 20. La comparazione evidenzia che non ci sono situazioni di picco dovute appunto al Coronavirus.

GLI ACCESSI

Questo non vuol dire che si abbassi la guardia, tutt'altro. L'attenzione rimane ai massimi livelli perchè proprio le persone della terza e quarta età sono le più vulnerabili. Impossibile anche dire con certezza come il virus sia riuscito ad entrare nelle strutture. C'è un elemento operativo da non sottovalutare, quello che nella sede di Borgo Padova ci sono anche l'ospedale di Comunità e l'hospice, strutture i cui accessi di persone che provengono anche da ospedali non possono essere bloccati per le chiare necessità terapeutiche. «Questa malattia di fatto sconosciuta e molto aggressiva che abbiamo visto ha colpito moltissimo anche il personale sanitario - evidenzia il direttore Prevedello - ha in brevissimo tempo scardinato gli ordinari protocolli. L'abbiamo affrontata e continuiamo a farlo con il massimo delle nostre possibilità e con l'impegno di tutti, con il fine primo del bene dei nostri ospiti che è quello della nostra comunità».

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA