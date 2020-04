Camionista 60enne positivo al virus attraversa l'Italia col suo tir e si sente male sul tir: denunciato in ospedale

PADOVA - Guidava nonostante gli fosse stato imposto l’isolamento in attesa dei risultati del tampone sul Coronavirus, poi risultato positivo. E nessuno forse se ne sarebbe accorto se il camionista non si fosse sentito male una volta arrivato nella zona di Orvieto.

Si tratta di un 60enne padovano, dipendente di una ditta di autotrasporti di Reggio Emilia che è stato denunciato ieri per non aver rispettato le norme di isolamento imposte dai medici che gli avevano riscontrato i sintomi del Coronavirus.

Dopo aver effettuato un tampone, in attesa di conoscerne l’esito, gli avevano raccomandato di rispettare le norme di isolamento. Il camionista, invece, non solo non ha mantenuto l’isolamento, ma ha nascosto al titolare della ditta le proprie condizioni ed ha ripreso a viaggiare per fare le consegne sul territorio nazionale, non dicendo nulla nemmeno al collega che si è messo in viaggio accanto a lui.

Giunto nei pressi di Orvieto, il camionista si è sentito male ed è stato portato all’ospedale di Perugia; dagli accertamenti effettuati dal Commissariato, è emerso che il tampone fatto nei confronti del sessantenne era positivo e quindi sono state allertate le autorità sanitarie. Gli agenti hanno anche svolto ulteriori accertamenti per verificare che tipo di incontri avesse avuto il camionista negli ultimi giorni, al fine di mettere in guardia tutti coloro che potevano essere entrati in contatto con lui durante le consegne effettuate nel Lazio.

Nel frattempo anche il collega che aveva fatto il viaggio accanto al sessantenne ha cominciato ad accusare gli stessi sintomi ed anche in questo caso è stata fatta intervenire una ambulanza.

Il Commissariato di Orvieto ha redatto una notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, con la quale il sessantenne padovano è stato denunciato per non aver osservato un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.

