PADOVA - I gel igienizzanti salgono a bordo di bus e tram. Da ieri, infatti, su tutti i mezzi di Busitalia, in prossimità delle obliteratrici, sono presenti dei dispenser dove i passeggeri possono utilizzare prodotti igienizzati per le mani. L’iniziativa, naturalmente, è legata alla campagna di prevenzione contro il Coronavirus. Campagna che, per forza di cose, deve coinvolgere gli utenti del trasporto pubblico.

«Trattandosi di luoghi chiusi – ha spiegato ieri il presidente della società Andrea Ragona – Bus e tram potrebbero rappresentare delle occasioni di potenziale rischio. Proprio per questo abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri utenti questi presidi che consentono di tener pulite le mani anche in assenza di acqua». A dire il vero Busitalia, da subito ha preso dei provvedimenti per cercare di limitare al minimo il rischio per i suoi passeggeri. «In relazione alle iniziative di contenimento della diffusione del “Covid-19”, Busitalia Veneto informa la gentile clientela che fin dal 21 febbraio scorso è stata disposta la disinfezione quotidiana di tutto il parco autobus: veicoli urbani ed extraurbani – ha spiegato qualche giorno fa in una nota ufficiale l’azienda - Le operazioni vengono svolte da personale specializzato, dotato di prodotti e strumenti idonei, in uso abitualmente presso le sedi ospedaliere».

«Per le 18 vetture tramviarie le operazioni di disinfezione vengono effettuate durante tutta la giornata, più volte al giorno, ed in orario notturno al termine del servizio – ha aggiunto -. E’ stata avviata l’installazione, su tutti i veicoli, di dispenser con gel igienizzante a disposizione di tutti i clienti del servizio di trasporto pubblico. Tutto il personale di guida è stato dotato, oltre al pacchetto standard di medicazione già presente a bordo, di dispositivi supplementari di protezione. Le operazioni di sanificazione degli ambienti sono svolte anche presso tutte le sedi di Busitalia Veneto (biglietterie, uffici, ecc…)». Il Coronavirus ha avuto anche delle altre ripercussioni sull’attività di Busitalia. Fino ad oggi, infatti, le corse degli autobus verranno effettuate a servizio ridotto, in quanto sono state soppresse le corse scolastiche. Non solo. Da lunedì scorso, sono state modificate tutte le corse dirette a Vo’ e all’ospedale di Schiavonia. In quello che sembra, più che altro, un bollettino di guerra, c’è anche qualche notizia positiva. Da lunedì prossimo, infatti, gli orari feriali del tram verranno modificati, con più corse nelle prime ore del mattino da entrambi i capolinea.

