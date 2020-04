PADOVA - L’ultimo bollettino emesso da Azienda Zero presenta ancora una volta dati rassicuranti. Tra ieri e sabato in provincia sono stati segnalati appena 16 nuovi casi. Rimane invece drammatica la conta delle vittime, dall’inizio dell’emergenza ad oggi il Coronavirus si è portato via 231 padovani, tre ieri: Concetta Tonellotto, 89 anni, di Ca’ Onorai di Cittadella, che era nella casa di riposo di Borgo Padova, mentre nella sede dell’ospedale di comunità era ricoverata la signora Franca Avesani, di 95 anni, originaria di Camposampiero. Alberto Zandarin, infine, 66 anni era al centro servizi Bonora. I casi di Covid-19 sono arrivati a quota 3.818. Attualmente i positivi al tampone sono 1.427 (-130) mentre i negativizzati virologici sono 2.160 (+145). Il numero di guariti, quindi risultati negativi a due tamponi nel giro di 48h, ha superato nettamente il numero di ammalati sintomatici o asintomatici. Nel giro di 24 ore sono uscite dalla quarantena solo quattro persone, complessivamente si trovano in isolamento domiciliare 1.139 padovani. I ricoveri confermano un’ulteriore lieve contrazione. Nei reparti e nelle terapie intensive degli ospedali padovani sono assistiti 198 pazienti positivi e 55 negativizzati. In totale quindi sono degenti 253 soggetti, tre in meno rispetto sabato mattina. Ponendo l’attenzione sulla situazione delle terapie intensive, si notano 12 pazienti in Azienda ospedaliera (+1) e altri 5 a Schiavonia. I casi gravi dunque salgono a 17, lo scorso report ne presentava 16.

LE VITTIME

Addio a due ospiti del Centro residenziale per anziani di Cittadella. Sono mancati nella mattinata di ieri. Si tratta della signora Concetta Tonellotto, 89 anni, di Ca’ Onorai di Cittadella, che era nella casa di riposo di Borgo Padova, mentre nella sede dell’ospedale di comunità era ricoverata la signora Franca Avesani, di 95 anni, originaria di Camposampiero. Concetta lascia la sorella Assunta, la nipote Bruna con Francesco ed i nipoti Marco e Daniele. Era nella casa di riposo dal 2011. Non era sposata ed ha sempre vissuto in casa con la nipote Bruna. Non avendo una propria famiglia, ha sempre goduto dell’affetto, ricambiato, di quella d’origine.

Era una persona dal carattere mite, gentile, che è sempre rimasta in casa a svolgere i molteplici lavori quotidiani. Una donna semplice legata ai valori della sua generazione, quella che ha visto la Seconda Guerra Mondiale da giovanissima e che ha conosciuto le difficoltà delle persone. Buona d’animo, come ricorda il parente acquisito Francesco, «in casa di riposo si trovava bene, era contenta e riceveva tanto affetto da tutti. Era in carrozzina, ma lucida e presente. Andavamo a trovarla con assiduità. La struttura ha chiuso al pubblico sabato 22 febbraio, ci siamo sentiti al telefono quando non aveva il virus. E’ stata l’ultima volta. Circa quattro settimane fa il medico ci ha avvisato della positività. Ci teneva periodicamente informati sulle sue condizioni che sono peggiorate di recente fino a questa mattina quando è giunta la dolorosa notizia del decesso».

La signora Avesani era invece nella parte della sede della struttura che ospita le persone che stanno affrontando un percorso post ospedaliero. Per quanto riguarda le altre tre sedi gestite dal Cra Cittadella, ossia, Borgo Bassano e poi Villa Breda a Campo San Martino e Camerini a Piazzola sul Brenta, non si registra nessuna positività dagli ospiti. Sono stati effettuati i tamponi, mentre sono in corso dei secondi controlli. Il Cra - anche contro l’opinione di familiari e parenti - ha avviato misure di contenimento del contagio subito.

La prima vittima al centro di servizi Bonora a Camposampiero si chiama Alberto Zandarin, originario di Santa Giustina in Colle. Alberto, 66 anni, era affetto dalla sindrome di Down. Entrato al Bonora in febbraio dell’anno scorso, venerdì 17 era stato ricoverato in pronto soccorso a Camposampiero e trasferito a Schiavonia in quanto positivo al Covid-19. Dolore e tristezza si respirano al Bonora: «È sempre doloroso constatare la perdita di un nostro ospite» afferma il segretario Stefano Gallo.

