PADOVA - I frati del convento del Santo di Padova sono in quarantena dopo alcuni casi di positività al Coronavirus, per evitare qualsiasi possibilità di contagio all'esterno. Lo ha comunicato stamani la comunità francescana conventuale di Padova, i cui religiosi martedì sono stati tutti sottoposti al tampone per il Covid-19, dopo che due confratelli alcuni giorni fa avevano manifestato sintomi influenzali e, da subito sotto il controllo medico, si erano messi in autoisolamento volontario per tutelare la salute degli altri frati e del personale laico in servizio in basilica.



Da oltre una settimana i frati non erano presenti nel santuario, se non dopo l'orario di chiusura, in modo da non interagire nemmeno con gli addetti alla basilica. Da tempo era stata presa la decisione di sospendere le confessioni e, seguendo le indicazioni della Diocesi di Padova e del Governo, di non celebrare messe in forma pubblica.



La basilica ha continuato a restare aperta alla preghiera privata dei fedeli. «Ringraziamo sant'Antonio - commenta padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica - perché i frati colpiti dal virus non risentono in modo particolare del contagio. E' una situazione in continua evoluzione e le conseguenze non possiamo in questo momento valutarle nella loro globalità. Stiamo seguendo le indicazioni dei sanitari e delle autorità. Pensiamo sia importante continuare a far sentire la nostra presenza, seppur in questo periodo affidata ai soli mezzi digitali, alle tante persone che vedono in sant'Antonio un amico - conclude - di cui noi frati siamo in un certo senso la "voce"». © RIPRODUZIONE RISERVATA