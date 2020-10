Ignora le norme Covid, chiuso per un mese il bar Pani

PADOVA - Il questore di Padova, Isabella Fusiello, ha sospeso per 30 giorni la licenza al bar Pani , noto locale del centro storico di Padova, per non aver rispettato le prescrizioni per evitare contagi da Coronavirus.

La polizia aveva già sospeso più volte la licenza al bar - informa la Questura - dove continuavano a radunarsi pregiudicati. Del locale è socio Vittorio Aliprandi, ex consigliere comunale e parlamentare della Lega. In particolare, lo scorso 25 ottobre alcune pattuglie della Sezione Volanti sono intervenute per sedare una lite tra tre cittadini stranieri pregiudicati. Già lo scorso 15 luglio era giunta al 113 la segnalazione della presenza di una persona che spacciava, e le pattuglie delle Volanti avevano effettuato un controllo all'interno del bar identificando 4 clienti, di cui due con precedenti per spaccio.

Infine, gli agenti nelle scorse settimane hanno riscontrato che il titolare del locale ha reiteratamente violato il provvedimento di chiusura per cinque giorni impostogli dal Comune di Padova a seguito dei controlli svolti dalla Polizia Locale che aveva accertato continue violazioni alle prescrizioni governative anti Covid-19.

