PADOVA - Il Coronavirus interferisce anche con l'attività di Bankitalia, che chiude alcune filiali decentrate al nord, Padova compresa. Scegliendo quelle nelle zone più colpite dal contagio.



«In considerazione dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus Covid-19, la Banca d'Italia ha disposto, in via precauzionale, la sospensione dell'operatività delle filiali di Bergamo, Brescia, Padova e Piacenza» si legge in una nota di via Nazionale.



L'indicazione per la chiusura era stata già data ai sindacati nei giorni scorsi. Alcune di queste Filiali di via Nazionale, spiegano gli addetti ai lavori, hanno una forte movimentazione del contante. «Queste filiali rimarranno chiuse fino a nuova disposizione» conclude il comunicato di Bankitalia. Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA