PADOVA Salgono a due i contagi legati al centro estivo di Mortise e intanto si registra un nuovo caso all'Asilo notturno di via Del Torresino. Partiamo dai bambini. Giornata di tamponi ieri per i 90 iscritti e i 16 operatori del centro estivo organizzato dall'associazione Pegaso all'interno del Parco delle Farfalle. Nella sede dell'Ulss 6 in via Temanza si sono sottoposti all'esame tutti i partecipanti all'iniziativa estiva. Intanto emerge che ad essere positiva al Covid non è solamente la bambina che frequentava il centro, ma anche la sorellina. Già oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei tamponi. Se non dovessero esserci nuovi positivi, domani riprenderanno le attività del centro estivo.

«Le due bambine contagiate al centro estivo ha spiegato ieri il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta sono in isolamento fiduciario domiciliare. Anche se ad essere sottoposti a tampone sono state più di 100 persone, i contatti diretti che hanno avuto queste bambine sono appena 12, dal momento che l'ordinanza regionale prevede che i centri estivi siano organizzati in piccoli gruppi. Una circostanza che dovrebbe ridurre i rischi di contagio. Come da prassi, poi, oggi si è provveduto alla sanificazione dei locali dove si svolgono queste attività».

Coronavirus. Bambina positiva, chiude il centro estivo: ottanta tamponi PADOVA E' allarme contagi nei centri estivi. Un nuovo caso di Coronavirus si è registrato al parco delle Farfalle a Mortise dove l'associazione Pegaso organizza le sue attività. Una bambina che frequenta il centro estivo padovano è risultata positiva: tra oggi e domani 80 persone saranno sottoposte al tampone.

L'ALTRO TIMORE

Non solo centri estivi, però. Ieri è risultato positivo al Coronavirus anche un ospite dell'Asilo notturno di via del Torresino, struttura a cui tradizionalmente fanno riferimento i senza fissa dimora. «Il caso è emerso grazie al programma di sanità pubblica ha continuato il direttore generale dell'Ulss . Si tratta, infatti, di un cittadino nigeriano di 50 anni che periodicamente si deve sottoporre a dialisi. Dal momento che la prassi prevede che in questi casi si effettui il tampone, si è scoperta la positività al virus. Già in giornata ha concluso ieri Scibetta i compagni di camerata dell'uomo faranno il tampone e, a seguire, tutti i frequentatori dell'Asilo notturno verranno sottoposti al test. Si tratta della gestione ordinaria di micro-focolai che ci aspettavamo, visto che il virus continua a circolare».

IL RISCHIO

Il rischio è che in città si possano registrare ulteriori contagi legati a questo caso. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli ospiti della struttura stanno in via del Torresino solamente durante la notte mentre durante il giorno circolano per la città. Nella struttura di accoglienza, che mette a disposizione 82 posti letto, possono richiedere ospitalità le persone maggiorenni prive di alloggio ed in particolare stato di bisogno.

PALAZZO MORONI

ll Comune di Padova, intanto, ha iniziato a distribuire un volantino multilingue (stampate 10 mila copie) in cui si mettono in guardia i cittadini su tutti i rischi legati all'epidemia. «I focolai presenti anche in città ci parlano di una situazione dove il virus circola, di un contesto dove le autorità sanitarie stanno riuscendo a circoscrivere le criticità controllandole, di giorni decisivi nei quali senza la responsabilità di tutti, a partire da subito, si rischia di tornare indietro è il monito del sindaco Giordani - C'è quindi ragione di essere preoccupati. C'è l'esigenza di non abbassare la guardia. C'è bisogno di responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Adesso». Lo stesso sindaco ha recentemente rinunciato ad alcune sue deleghe proprio per potersi dedicare al meglio alla gestione dell'emergenza in città. I timori ci sono eccome e lo dimostra pure l'annullamento della Maratona di settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA