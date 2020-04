Dai baristi cinesi in regalo alla Provincia dispositivi di igiene e protezione

PADOVA - Il presidente dell’Associazione Bar Cinesi di Padova, Fu Jianbin, ha donato alla Provincia di Padova dispositivi di pulizia e igiene e mascherine per l’emergenza Coronavirus per un valore di 7300 euro. Altro materiale è stato consegnato, sempre dalla stessa associazione, anche ai Comuni di Vigonza, Rubano, Saonara, Ponte San Nicolò.



«Ringrazio l’Associazione Bar Cinesi – ha detto il presidente Fabio Bui – per questa importante donazione. E’ un grande segnale di solidarietà che arriva dalla comunità cinese impegnata oltre misura per sostenere il popolo italiano per il superamento dell’emergenza coronavirus, offrendo materiale e strumenti di protezione per i cittadini. Rivolgo un sentito messaggio di riconoscenza per questo aiuto concreto e tempestivo, un grande segnale di unità perché solo assieme potremo superare questa emergenza».



«Insieme a tutti gli associati – ha detto il presidente Fu Jianbin – abbiamo raccolto i fondi per acquistare questi dispositivi. Abbiamo scelto di consegnare il materiale alla Provincia di Padova che ha evidenza delle necessità del territorio e potrà distribuirlo secondo le urgenze. Insieme possiamo vincere. Forza Italia!».



Il materiale sarà destinato innanzitutto a tutti gli operatori impegnati in prima linea per questa emergenza e a tutte le realtà che a livello provinciale hanno segnalato carenze di dispositivi.

