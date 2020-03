PADOVA - Ieri pomeriggio un anziano ha telefonato sulla linea del 113 della Questura di Padova spaventato. Il signore, che vive in casa da solo con il figlio in convalescenza per un intervento chirurgico, avendo difficoltà di deambulazione, non sapeva come potersi procurare una mascherina per tutelare il figlio e se stesso in questo momento particolare. Gli agenti hanno subito raccolto la sua richiesta di aiuto e sono andati a casa consegnandogli due mascherine, una per lui e l'altra per il figlio malato.

La Polizia di Stato, soprattutto in questo periodo difficile, è ancora più vicina ai cittadini e in particolar modo alle fasce più deboli.

