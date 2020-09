L'immunologa Viola: «La scuola ricomincia, segnale di speranza»

«La scuola è ricominciata. Con difficoltà, con incertezze, un po' di confusione, qualche situazione ancora da chiarire o sistemare... ma è ricominciata! I ragazzi sono tornati a popolare edifici che sono rimasti tristemente chiusi per mesi. È un momento emozionante per il nostro paese, un segnale di speranza. Oggi quindi non dirò nulla su cosa si potrebbe fare meglio, cosa non ha senso e cosa sì: oggi solo un grandissimo abbraccio a tutti gli studenti e gli insegnanti e un augurio che sia un anno sereno, per tutti». Lo scrive su Facebook l'immunologa dell'università di Padova, Antonella Viola.

