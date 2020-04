Vedova 95enne sola in casa, la pensione arriva con il maresciallo dei carabinieri

VIGODARZERE - Vedova di 95 anni, sola in casa, non può uscire a ritirare la pensione e chiede aiuto ai carabinieri. L'anziana, non potendo muoversi e non avendo nessun da delegare al suo posto, si è rivolta ai militari di Vigodarzere. E' stato il comandate in persona, Maresciallo Nicola Florio, a ritirare la delega dalla donna per recarsi all'ufficio postale e poi a consegnarle i soldi della pensione. © RIPRODUZIONE RISERVATA