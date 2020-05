PADOVA - Per la prima volta la provincia di Padova registra zero decessi per Covid-19. Un risultato che fa ben sperare, ma che non deve far abbassare la guardia su una possibile recrudescenza del virus. «Il dato conforta, ma conferma solo le politiche corrette adottate due settimane fa. Oggi godiamo di benefici guadagnati in passato. Per questo dobbiamo fare attenzione e non cantar vittoria. Siamo lontani da una risoluzione, ma sono sicuro che se si presenteranno nuovi focolai saremo in grado di contenerli». A dirlo è Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'ateneo di Padova, in collaborazione con l'università di Torino.



Sulla base di diversi parametri la piattaforma covid19ita, consultabile sul web, attraverso modelli statistici incrocia i positivi al tampone, i contagi e i deceduti. L’ultimo bollettino emesso da Azienda Zero mostra sette nuovi casi tra ieri e lunedì sul territorio padovano. Dall’inizio dell’emergenza le morti legate al Covid-19 sono 254, complessivamente sono stati contagiati in 3.879. Attualmente risultano positivi al tampone 727 soggetti (-30 nel giro di 24 ore), mentre i negativizzati virologici sono 2.898 (+37 in 24 ore). Si trovano in isolamento domiciliare in 661. Negli ospedali di Padova e provincia sono assistiti 156 pazienti positivi e 65 negativizzati, per un totale di 221 persone. Ieri quattro soggetti sono usciti dalla quarantena. Il carico nelle terapie intensive si è nettamente alleggerito: rimangono 10 pazienti gravi in Azienda ospedaliera e altri 5 all’ospedale di Schiavonia.



«Il Veneto è stata una regione da manuale – spiega il professor Gregori -. Nel tragico contesto della pandemia di Coronavirus, possiamo cogliere un aspetto positivo: abbiamo visto un cambiamento culturale nell’approccio al governo dei problemi. La politica, l’amministrazione e la scienza hanno creato un’alleanza efficace che ha portato ad una logica attiva e concreta. In altre parti d’Italia invece si è visto un atteggiamento passivo, di costante attesa di indicazioni provenienti dall’esterno. Il Veneto e più in particolare la provincia di Padova con il professor Andrea Crisanti hanno preso l’iniziativa. Questa è stata la chiave del successo». Considerando il parametro dei pazienti ricoverati in ospedale, l’inizio della discesa della curva epidemiologica può essere collocato l’ultima settimana di marzo. «A posteriori non possiamo dire di aver mai avuto un picco – afferma Gregori – perché l’epidemia è sempre stata sotto controllo. Dopo una crescita esponenziale che si è verificata nei primi 15 giorni, comune a tutte le regioni, il Veneto ha rallentato e si è spostato su una retta molto più dolce. Questo ha permesso di evitare ciò che è accaduto in Lombardia e in Piemonte. Non abbiamo visto picchi e non abbiamo mai raggiunto la capienza massima nelle terapie intensive. La curva, dopo essersi stabilizzata, ora sta chiaramente decrescendo. Se andiamo a vedere l’andamento delle curve cumulative, quindi quelle che riguardano le terapie intensive, gli ospedalizzati e i positivi, vediamo che scendono progressivamente una dopo l’altra in quest’ordine». © RIPRODUZIONE RISERVATA