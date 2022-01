Lei 36 anni, lui 53, trovati impiccati in una casa del centro storico

PADOVA - Orrore oggi pomeriggio, 17 gennaio attorno, poco dopo le 17 in un'abitazione di via San Giovanni da Verdara. I carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti in materia di stupefacenti. Da un primo accertamento la morte sarebbe dovuta a gesti estremi.

Entrambi i corpi sono stati rinvenuti impiccati. L'uomo, padovano di 53 anni, affetto da dipendenze, e la compagna, di 36, anch'essa padovana, pare da tempo vivessero uno stato di forte disagio, nell'incapacità di uscire dalla piaga dell'alcol e della droga. Sarà ora compito del medico legale risalire alla data e all'orario preciso del decesso.

Gli investigatori dell'Arma giunti con più mezzi sul luogo della segnalazione, un'abitazione articolata su più piani, dopo tutte le verifiche del caso, hanno escluso la complicità di terzi all'origine del duplice insano gesto. L'area è rimasta transennata fino a tarda sera per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza e tenere a debita distanza gli inevitabili curiosi.