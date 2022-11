PADOVA - Pizzicata a copiare durante un esame, salterà la sessione invernale. E con lei anche l'amica che suggeriva all'altro capo del telefono. È quanto ha stabilito ieri il Senato Accademico dell'Università di Padova, che ha scelto di non fare sconti a chi cerca di aggirare le regole. L'accaduto risale all'ultima sessione d'esame: una studentessa di Agripolis (il corso è di area veterinaria) ha cercato di superare un esame del terzo anno con l'aiuto da casa, un'amica che le rispondeva via smartphone suggerendo le risposte. Purtroppo per le ragazze, durante la prova il professore di turno ha notato qualcosa di sospetto, sventando con un controllo il tentativo di copiare. La storia poteva forse concludersi qui, con un rimprovero per la disdicevole condotta e l'annullamento dell'esame, ma l'ateneo ha deciso di andare a fondo. Così la scivolata nel percorso formativo delle due ragazze è finita in sede di Senato Accademico, dove è stata discussa anche la sanzione per entrambe le studentesse: non un semplice richiamo, ma l'interdizione dal dare esami durante la prossima sessione. Una decisione apparentemente dura, se commisurata alla gravità del fatto, sulla quale tuttavia il Senato ha scelto di rimanere fermo, approvando la delibera così come era stata proposta.

Il rinnovo

Sempre durante la seduta di ieri la rettrice Daniela Mapelli ha comunicato che il mandato del Direttore Generale, l'ingegner Alberto Scuttari, è in scadenza e sarà rinnovato per la seconda volta. Laureato in Ingegneria Elettrotecnica a Padova, Scuttari era già stato, nel corso della sua carriera professionale, Direttore generale dell'università Ca' Foscari Venezia e Direttore generale dell'Esu di Padova. Sempre in ambito universitario è stato Segretario generale dell'Andisu (associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario) e componente dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, presso il Miur. Dal settembre 2020 è il Presidente del Codau, l'associazione nazionale dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. È inoltre componente del Comitato Consultivo dell'Anvur (l'ente che valuta l'attività nelle università italiane) e della Consulta Consortile di Cineca (una sorta di centro di elaborazione dati). Ricopre inoltre l'incarico di componente della Commissione paritetica alloggi e residenze per gli studenti universitari, istituita dal Ministero dell'Università e della Ricerca presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., e l'incarico di vicepresidente della Fondazione Unismart. Con il rinnovo, si appresta ad iniziare il suo terzo mandato alla direzione dell'università di Padova.