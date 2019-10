Contromano in autostrada, scatta l'emergenza e il pazzo rinsavisce

di Redazione Online

Paura questa mattina sulla A4 - fra- per la segnalazione giunta alla Stradale da alcuni automobilisti, che un veicolo procedeva contromano.Il tratto è quello di inizio del Passante in direzione Trieste.Subito è partita una pattuglia, ma il pazzo dev'essere rientrato in sè e si è... girato. Sono in corso indagini passando al setaccio le immagini delle telecamere.Alle 8.15 la Stradale confermava le segnalazione e l'immediata partenza del piano d'emergenza con i cartelli segnaletici. Ma del folle nessuna traccia.