Controllo di vicinato, è boom: 2000 sentinelle e benedizione del prefetto

PADOVA I padovani hanno sempre più bisogno di sicurezza e altri quattro Comuni si uniscono al progetto Controllo del vicinato. I sindaci di Casalserugo, Tombolo, Galliera Veneta e Carmignano di Brenta ieri mattina hanno sottoscritto il protocollo d'intesa in prefettura. Sale dunque il numero di sentinelle chiamate a segnalare situazioni di degrado e insicurezza registrate nel proprio quartiere. Un altro passo avanti verso la sicurezza partecipata, che va a sommarsi ai protocolli già firmati a giugno dai Comuni di Padova, Agna, Cadoneghe, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta e a settembre 2017 da Cittadella, Albignasego, Montegrotto e Selvazzano. Complessivamente sono coinvolte oltre duemila sentinelle. «Il progetto dà risultati soddisfacenti nei territori in cui è già attivo - ha detto il prefetto Renato Franceschelli - Nel concetto di sicurezza partecipata è indispensabile inserire non solo gli amministratori, ma anche i cittadini

».