PADOVA - Dai caselli autostradali, alle strade che portano al mare, fino ai sentieri che s’inerpicano sui colli Euganei. Le forze dell’ordine già da ieri battono a tappeto tutto il Padovano per evitare che qualche furbetto decida di farsi la gitarella pasquale in barba a decreti e ordinanze anti-coronavirus. Scampagnate, pic-nic, grigliate e, in generale, “fughe” dalla città, alla faccia del tanto declamato #restateacasa. Chi verrà pizzicato non solo a zonzo, ma anche in una seconda casa, in campagna o in una località turistica, rischia una bella stangata, con multe da oltre 400 euro. Carabinieri, polizia, finanza e vigili urbani stanno mettendo in campo tutte le loro risorse, dall’elicottero, al drone. Oltreché, ovviamente alle pattuglie che allestiranno ovunque i posti di controllo. E intanto un 55enne è finito già nella maglia dei pattugliamenti del commissariato Stanga. Ma non si tratta di un “furbetto” della gitarella pasquale, bensì di un padovano che, persi casa e il lavoro, si è visto costretto a vivere nella sua automobile per strada. I poliziotti l’hanno così aiutato a trovare un tetto, grazie anche all’aiuto del parroco di Santa Giustina.

SENZATETTO

La “scoperta” da parte della pattuglia è avvenuta venerdì mattina intorno alle 8, in via Maestri del Lavoro. I poliziotti hanno visto un’utilitaria ferma a bordo strada. Quando si sono avvicinati per il controllo, gli agenti hanno visto che l’occupante della macchina aveva con sé numerose valige e borsoni, che lui stesso diceva essere tutto ciò che gli era rimasto dopo aver perso il lavoro. Il 55enne ha ammesso di non avere più i soldi per pagare l’affitto e nemmeno qualcuno che potesse ospitarlo. Così è finito a vivere per strada. Addirittura si è detto dispiaciuto di aver “disturbato” la polizia con i suoi problemi. È scattata così la caccia a un alloggio di emergenza per il senzatetto. Gli agenti, grazie all’intervento del cappellano della polizia e del parroco di Santa Giustina, cui gli operatori si sono rivolti, hanno trovato un ricovero per il malcapitato in una struttura di accoglienza.

L’ALLERTA

Il questore Isabella Fusiello confida nel buon senso dei cittadini: «Abbiamo organizzato con tutte le forze dell’ordine dei servizi straordinari volti a far osservare le direttive riportate nel decreto del Governo per evitare che con spostamenti non necessari e urgenti la gente possa propagare il virus. I nostri controlli non sono deputati a criminalizzare i cittadini ma a responsabilizzarli a tutela della salute pubblica. Confidiamo nel loro senso di responsabilità».

STRATEGIE

E mentre la polizia metterà in campo la Polstrada per controllare le uscite autostradali e arterie di grande scorrimento, oltre che l’elicottero per una visione dall’alto della provincia, i carabinieri si fanno forti della loro capillare presenza sul territorio. Il colonnello Luigi Manzini, comandante provinciale dell’Arma, evidenzia: «Abbiamo organizzato 260 servizi in due giorni volti a intercettare le persone che usciranno senza motivi fondati. Copriremo buona parte della provincia 24 ore su 24. In più lavorerà anche la componente forestale. È vero che negli ultimi giorni si vede più gente in giro, ma questo è solo perché alcune imprese hanno ripreso a lavorare. Aziende che sono già state anche sottoposte ai nostri controlli. In ogni caso, il timore è che con queste giornate primaverili e di festa qualcuno decida di andarsene in giro. Facile individuare se ci sono stati degli spostamenti nelle “seconde case”. La vera sfida sarà Pasquetta. Confidiamo, però, nel buon senso delle persone».

IN CITTÀ

E i carabinieri hanno anche messo a segno un arresto e quattro denunce ai danni di un gruppo di spacciatori che prima hanno accerchiato e poi cercato di aggredire i militari. La polizia invece è intervenuta per un diverbio in strada al cavalcavia Borgomagno. La scena è stata ripresa con un video pubblicato poi sulla sua pagina dall’ex sindaco Massimo Bitonci. Una donna con le cuffiette occupava la pista ciclabile, un ragazzo straniero in bici ha “scampanellato”, ma lei non si è spostata. È volata qualche parola forte e un paio di calci. Ma quando la polizia è arrivata, hanno fatto perdere le proprie tracce.

