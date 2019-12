Controlli del sabato sera: raffica di sanzioni sulle strade

Guida sotto l'effetto di alcool e droga, controlli da parte della Polizia Stradale di Padova. Il servizio per prevenire il fenomeno si è svolto in via Chiesanuova: 273 i conducenti controllati, di cui 19 risultati positivi all'alcooltest. Di questi, 12 provenivano da pubblici locali, 2 da ristoranti e una da discoteca; 12 erano di età inferiore ai 35 anni, 6 svolgevano la professione di operaio e due liberi professionisti. Complessivamente sono state elevate 10 infrazioni al C.diS. con 190 punti decurtati. Nella giornata di ieri, personale della Polizia Ferroviaria di Padova ha indagato in stato di libertà 2 stranieri di nazionalità romena e indiana entrambi privi di documenti e sanzionati per ubriachezza molesta, nonché allontanati dalla stazione ferroviaria in quanto trovati a permanere allo scalo ferroviario in violazione delle norme sul decoro urbano. Inoltre è stato indagato in stato di libertà un cittadino italiano nato in India per furto di generi alimentari presso il supermercato all'interno della stazione ferroviaria.



Durante la giornata di ieri, agenti della Volante hanno controllato un tunisino di 18 anni in via Reni. È stato trovato in possesso di oltre 21 grammi di hashis e per questo indagato in stato di libertà. In via Valeri, la Volante ha effettuato il rinvenimento di marijuana per oltre 14 grammi. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti. Mentre in zona Ponte di Brenta, la polizia è intervenuta dopo la richiesta di un giovane che ha denunciato il vicino di casa, indispettitosi perché il suo cagnolino stava facendo i propri bisogni e per questo lo aveva preso a calci procurandogli la frattura di una zampa. La persona è stata indagata per maltrattamento di animali.

