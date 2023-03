CITTADELLA - È cominciata nella serata di sabato, concludendosi nel cuore della notte, una operazione interforze che ha interessato Cittadella e altre municipalità del mandamento. Per la prima volta in azione congiuntamente i carabinieri della compagnia di Cittadella, agenti della guardia di finanza sempre della compagnia della città murata, e agenti della polizia locale del Distretto PD1A. Il gruppo ha operato con il supporto dall’unità cinofila antidroga con il cane Tupac del gruppo guardia di finanza di Padova. Controllati 9 locali e identificate oltre cento persone.

Gli obiettivi

Un servizio straordinario finalizzato specificatamente alla prevenzione e al contrasto dei reati contro il patrimonio, furti in particolare, e poi alla sicurezza stradale con attenzione allo stato di salute dei conducenti dei veicoli. Non poche volte, soprattutto nel fine settimana, si riscontrano persone alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Tra questi spesso ci sono giovani, come pure le cause di sinistri anche con conseguenze gravi sono generate proprio da persone che sono alla guida con l’attenzione limitata perché alterata.

L’azione di controllo si è sviluppata in aree che solitamente sono punto di aggregazione di giovani e giovanissimi, nonché con posti di controllo in vari punti della rete stradale.

Il bilancio

Il risultato dell’attività ha visto controllati 9 tra pub, bar e club. Sono state identificate 103 persone. Questa attività consiste nella verifica dell’identità del soggetto attraverso i documenti e la verifica attraverso la banca dati per scoprire pendenze giudiziarie o amministrative. Lo stesso per i veicoli. Sono stati 74 quelli controllati. In questo caso si verifica la carta di circolazione, la copertura assicurativa, il pagamento del bollo e la patente del conducente. La polizia locale ha comminato 17 sanzioni per violazioni del Codice della strada. L’attività si è svolta tranquillamente, non ci sono stati momenti di tensione.

Gli sviluppi

In materia di prevenzione e sicurezza, è di pochi giorni fa l’approvazione da parte della giunta comunale di Cittadella, guidata da Luca Pierobon, della sottoscrizione con la Prefettura di Padova del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Si tratta di forme di accordi proposti dal ministero dell’Interno, con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città. Nel documento, le cui azioni specifiche saranno definite come da incarico politico dal dirigente Nicola Mosele, si indica, anche alla luce di recenti accadimenti, che verrà implementata la rete di videosorveglianza come pure il controllo nel quartiere di Bogo Treviso, in specie nella zona residenziale compresa tra le vie San Pietro, San Leopoldo, Santa Caterina, Conta’ Corte Tosoni e piazza San Paolo, come del resto chiesto dai residenti alcuni mesi fa. Residenti che avevano anche effettuato una raccolta firme e incontrato il sindaco. L’operazione di sabato si inserisce in questo contesto.