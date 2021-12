Controlli della polizia locale fino a tarda notte: nel mirino anche le sale slot

LOREGGIA - Nella tarda serata di mercoledì 22 dicembre a Loreggia, nell'Alta padovana, gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, grazie a 5 pattuglie in circuito, hanno identificato una sessantina di persone tra passanti ed automobilisti. I risultati dell'attività non sono mancati: ad un 20enne albanese è stata sequestrata una pistola giocattolo senza tappo rosso che l'indagato nascondeva in auto. Per lui è scattata inevitabile la denuncia. Sono ora in corso indagini serrate per capire a cosa servisse quell'arma, perfetta riproduzione di una Beretta.

In altre 3 distinte situazioni gli agenti hanno anche pizzicato giovani con modici quantitativi di droga. Inevitabile è scattata la segnalazione alla Prefettura.

L'attività è poi proseguita con il controllo di tutte le sale slot del territorio di Loreggia. In una di queste sono state trovati accesi e accessibili al pubblico i videopoker fuori dagli orari previsti dall'ordinanza regionale. In arrivo pesanti sanzioni ai titolari dell'attività.

Il servizio che è terminato a tarda notte, è stato finalizzato per tutelare residenti e attività commerciali contro un incremento preoccupante dei reati predatori.